Ukrajna nyíltan beavatkozik a magyarországi szavazásokba

Ukrajna megkezdte a nyílt, szégyentelen beavatkozását a magyar választásba, mivel annak a kimenetele sorsdöntő számukra, ugyanis ha a szuverén nemzeti kormány marad, akkor az ország nem lesz tagja az Európai Uniónak és nem tudják belehúzni Magyarországot a háborúba – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az Igazság Órája című műsorban arról számolt be, hogy „minőségileg új időszak kezdődött a magyarországi választásra való felkészülésben, ugyanis az ukránok nyíltan, szégyentelenül és minden még megmaradó diplomáciai akadályt hátrahagyva megkezdték a nagyon durva beavatkozást”.

Kiemelte, hogy az ukrán vezetésnek nagyon nem mindegy, sőt sorsdöntő kérdés, hogy mi lesz a magyar választás eredménye, hiszen ha a szuverén nemzeti kormány marad, akkor Ukrajna nem lesz az Európai Unió tagja, nem tudják Magyarországot belehúzni a háborúba, valamint a magyarok pénzét sem tudják megszerezni a korrupt rezsim fenntartására.

„Ez a tétje a magyarországi parlamenti választásnak ukrán szempontból, és a magyar szempontból is ez a tét. Tehát a most hétvégi, minőségileg új helyzet alapján a választás tétje: Magyarország vagy Ukrajna” – tette hozzá.

„És ezt nem szabad engednünk, mert ha egy külső hatalom dönti el, hogy mi a választás végeredménye Magyarországon, akkor onnantól ennek a külső erőnek az akarata érvényesül, nem a magyar embereké. Tehát nagyon vigyázzunk, ugyanis ezen a választáson elveszhet a szuverenitásunk. Ha odaadjuk a döntés lehetőségét az ukránok kezébe, akkor elvesztjük a szuverenitásunkat, és akkor háborúba kell mennie az országnak, akkor az ukránok bejönnek az Európai Unióba, behozzák az ukrán maffiát, a pénzünket meg elviszik a saját ukrán korrupt rezsimjüknek a működtetésére” – sorolta.

Illetve kifejtette, hogy noha a választásnak a Fidesz az egyértelmű esélyese, a hátralévő 76 napban sokat kell még dolgozni, mivel jól látszik az elkeseredettség a másik oldalon.

„Hiszen ilyen brutális, a diplomáciai finomságokat ilyen mértékben sutba vágó, nácizó, pénzmosásozó, szálasizó, hitlerező külügyminiszteri megszólalást a civilizált európai politikai korszakban szerintem még nem hallottunk. Ez is azt mutatja, hogy nincs már veszíteni való, mindent be kell dobni, fogy a lendület, fogy az esély a túloldalon, és már előre hitelteleníteni kell a végeredményt” – mondta a miniszter.

„Az ukránoknak kulcskérdés a magyarországi parlamenti választás kimenetele, s a következő 76 napban nem fognak visszariadni semmilyen eszköz használatától sem, hogy beavatkozzanak, és befolyásolják a végeredményt. Nagyon vigyázzunk, nagyon figyeljünk, mindenki, akinek számít a magyar szuverenitás, legyen ott április 12-én, és mondjon nemet az ukrán beavatkozásra!” – összegzett.