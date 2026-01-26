Szja-mentesség, rezsivédelem, otthonteremtés – ezeken múlik a családok jövője

A következő négy évben 4000 milliárd forintnyi adókedvezmény marad a családoknál – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorában.

Hankó Balázs arról beszélt, a nemzeti kormány kiáll a magyar és a „teremtett világ rendje szerinti” családok mellett, ezért segíti a gyermekvállalást, a munkavállalást, valamint az otthontámogatást.

A konkrét intézkedésekről elmondta, januártól félmillió anya lett szja-mentes és egymillió család esetében duplázták meg a családi adókedvezményt, továbbá minden 2. gyereket vállaló család esetében segítették az otthonhoz jutást.

Emellett a rezsivédelem is segíti családokat, amely éves szinten 500 ezer forint támogatást jelent, 3,3 millió háztartásnak pedig a januári rezsistop is segítséget nyújt – tette hozzá a miniszter.

Hankó Balázs szerint azonban az Európai Bizottság és az Európai Néppárt el akarja vonni a nemzeti hatásköröket, és kivezettetnék az otthonteremtési támogatást, a rezsivédelmet és az szja-mentességet azért, hogy ezeket a forrásokat Ukrajna fenntartására és az ukrán háború finanszírozására fordíthassák.

Hankó Balázs a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában közölte, a kormány idén 4800 milliárd forintot fordít családtámogatásra, és további 800 milliárd forintot rezsivédelemre.

Ha ez megvalósulna, akkor a kormány számításai szerint a rezsikiadások átlagosan 500 ezer forinttal nőnének minden családban, továbbá egy 30 év alatti egy gyermekes anya esetében 166 ezer forinttal, egy 40 év alatti két gyerekes anya esetében 226 ezer forinttal, egy három gyerekes család esetében pedig 307 ezer forinttal kevesebb maradna a családi kasszában – mondta Hankó Balázs.