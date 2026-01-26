Orbán Viktor utasította a külügyminisztert, hogy kéresse be az ukrán nagykövetet

Orbán Viktor elmondta: a múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben.

"A nemzetbiztonsági szervezeteink kiértékelték ezt a legújabb ukrán támadást és megállapították, hogy a történtek egy összehangolt ukrán intézkedéssorozatba illeszkednek, amelyekkel bele akarnak avatkozni a magyar választásokba" - jelentette ki a kormányfő.

Hangsúlyozta: nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását vagy a magyar választások tisztaságát.

"Ezért a mai napon arra utasítottam Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét. Magyarország szuverenitását és érdekeit meg fogjuk védeni!" - mondta a miniszterelnök.