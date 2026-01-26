Orbán Viktor: Aki ránk szavaz, biztosan jól jár!

"Kell is az erő, mert nagy dolgokra készülünk. Ki akarunk és ki is fogunk maradni Brüsszel háborús terveiből. A magyarok pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni. Helyette megcsináltuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját. Bővítettük a családi adókedvezményeket. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. A rezsicsökkentést nemcsak megvédtük, de ki is terjesztjük a januári rezsistoppal" - fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor bejegyzése végén hozzátette: "Azért fogunk győzni idén áprilisban, mert minderre csak mi vagyunk képesek. És azért, mert aki ránk szavaz, biztosan jól jár."