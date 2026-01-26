Belföld
Most vagy soha: Magyarország nemet mond
Indul az új nemzeti petíció
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója
Fotó: MH/Török Péter
Menczer Tamás arról beszélt, "eldöntötték", hogy "Brüsszel 2027-ben be akarja hozni Ukrajnát az Európai Unióba".
"Ha ez megtörténik, 12 hónap múlva egész Európa háborúban áll majd" – mondta, hozzátéve, hogy a háborúhoz pénz kell.
Megjegyezte: "a 90 milliárd eurós hadikölcsön után Brüsszel 1500 milliárd dollárt akar adni Ukrajnának tíz évre", de – folytatta – "Brüsszelnek nincs pénze, ezért a tagállamoktól akarja elvenni".
"Nem fizetünk! Nem a háború finanszírozására, nem Ukrajna tízéves finanszírozására és nem a rezsiárak emelésére!" – fogalmazott.
Objektum doboz