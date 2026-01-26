Modernizáció a hátrányos helyzetű iskolákban

Hipermodern tantermek, pedagógiai innováció és új esélyt kapó diákok: a High-Tech Suli program újabb 250 millió forinttal fejleszti a hazai oktatást – közölte a Mészáros Csoport hétfőn.

A közlemény szerint lezárult a Mészáros Csoport által támogatott High-Tech Suli program legújabb pályázati köre, amelyben ezúttal hét általános iskola nyert támogatást egy-egy 21. századi digitális tanterem kialakítására.

Megjegyezték, hogy az ország minden részéből érkeztek pályázatok. Közös céljuk a diákok jövőre való felkészítése volt. A támogatást azok az intézmények nyerték el, amelyek a korszerű technológiát komplex, a gyermekek fejlődését támogató pedagógiai szemlélettel ötvözték.

A sikeres pályázatot benyújtó intézmények: a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Vecsés; a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sajókazai Balassi Bálint Általános Iskolája, Sajókaza; a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola; a Látássérült Gyermekeket Nevelő-Oktató Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium, Debrecen; a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája; az Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola; a Csillagfürt Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Kollégium, Ózd – ismertették.

Közölték: az elnyert támogatás keretében az intézmények hamarosan egy teljesen átalakított, modern tantermet vehetnek birtokba, ahol digitális eszközökkel és alkotópedagógián alapuló oktatással készülhetnek a jövő kihívásaira. A gyakorlati példák, projektek köré épülő foglalkozások során a tanulás új formáival ismerkednek meg a tanulók és a tanárok együtt.

A High-Tech Suli pedagógiai koncepciója túlmutat a technikai fejlesztésen, a cél, hogy a tanárok és a tanulók együttműködését, kreativitását és gondolkodását egy új szintre emeljék – írták.

„Számomra a legfontosabb visszajelzés az elmúlt évek fejlesztési munkájáról az, hogy az új pályázók már a korábbi nyertesektől tanulva, a High-Tech Suli program nyújtotta lehetőségeket továbbgondolva készítették el innovatív terveiket. A nyertes pályázatok pedig egyértelműen megmutatták, hogy az iskolai innováció és a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása nemcsak összeegyeztethető, hanem különösen értékes, egyedi programokat is eredményez” – mondta a közlemény alapján Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke.

Közölték azt is, hogy a High-Tech Suli programban az idei évben két Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként (EGYMI) működő általános iskola is nyert halmozottan hátrányos helyzetű térségben lévő iskola és kiemelten sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő iskola mellett.

Ezek az intézmények is a pályázat innovatív elemeivel, a modern technológiára épülő komplex megközelítésükkel és a gyermekek igényeihez, adottságaikhoz igazodó programjaikkal nyerték el a támogatást – fűzték hozzá.

„Az egységes bútorzat, műszaki felszerelés, robotok és digitális eszközök mellett mind a 45 eddigi High-Tech Suli saját pedagógiai programot tudott kialakítani, és a mostani pályázóknál is azt tapasztaltuk, hogy a zsűri számára is újszerű, az adott iskola környezetére, közösségére reflektáló pályázatokat állítottak össze, ami garancia arra, hogy a tanulókat bevonja, aktivizálja és a tanórákon túlmutatóan is lehetőségeket biztosítson számukra” – emelte ki Horváth Ádám, a High-Tech Suli program szakmai vezetője.

Kifejtették, hogy a látássérült gyerekek számára az általuk 3D nyomtatóval és lézervágóval készített, egyedi programozást oktató elemek, vagy a természettudományos oktatást a hitéleti kérdésekkel, a robotika és a mesterséges intelligencia morális kérdéseit a gólemmel összevető pályázati programok azt mutatják, hogy a tanulók jövőjét megfelelő felszerelés mellett a pedagógiai innováció, a pedagógusok felkészültsége határozza meg.

Ezért fontos eleme a High-Tech Suli programnak a pedagógusok képzése, a jó gyakorlatok megosztása és nyitott közösség építése, amelybe nem csak a High-Tech Sulik kapcsolódhatnak be – közölték.

Az új tantermek várhatóan márciusra készülnek el, így a diákok már az idei tanévben találkozhatnak a korszerű termek felszerelésével és izgalmas foglalkozásaival – áll a közleményben.