Magyarország nem hagyja magát

Meg fogjuk védeni a magyar családok megfizethető energiaellátását – írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán hétfőn.

Bóka János hozzátette: hétfőn „óriási jogi trükközéssel elfogadták az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó REPowerEU-rendeletet”.

„Ez sérti a tagállamok energiaszuverenitását, ráadásul szankciós intézkedés, amelyhez egyhangú döntésre lett volna szükség a Tanácsban. Brüsszel azonban címkézési csalással kereskedelmi intézkedésnek álcázta a döntést, és minősített többséggel fogadtatta el” – írta. Kiemelte: Magyarország a lehető leghamarabb keresetet fog benyújtani az Európai Unió Bíróságához a rendelet megsemmisítése érdekében.

Bóka János rámutatott arra, hogy a jogszabály az orosz földgázimport ellehetetlenítését célozza, ami súlyosan sérti Magyarország nemzeti érdekeit és veszélyezteti energiabiztonságát.

„A magyar családok rezsiszámlái akár a háromszorosára is emelkedhetnek, miközben az árrobbanás a gazdaságot, különösen a hazai ipart is rendkívül nehéz helyzetbe sodorhatja” – írta.