Lehet jelentkezni az újmédia-pedagógia ösztöndíjas felnőttképzésre

Február 9-ig várja a pedagógusok, pszichológusok, kibervédelmi és kommunikációs szakértők, valamint a köznevelésben szerepet vállaló egyéb szakemberek jelentkezését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola újmédia-pedagógia felnőttképzési programja – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága hétfőn.

A végzett szakemberek a megszerzett tudással segíthetik az online térből fakadó kockázatok kezelését, a különféle konfliktusok digitális vonatkozásainak felismerését, elsősorban az iskolai közösségekben (képünk illusztráció)

A közlemény szerint az ösztöndíjjal támogatott kurzuson a hallgatók az online tér kihívásaival és a digitális tudatossággal kapcsolatos tanácsadó, tartalomfejlesztő és konfliktuskezelő gyakorlatot szerezhetnek, amellyel a diákok szakmai közösségei, valamint a családok digitális médiaértését segíthetik a jövőben.

Kifejtették, hogy negyedik alkalommal indul a két intézmény népszerű kurzusa, ami olyan, az online tér jelenségeivel és kihívásaival kapcsolatos tudást és kompetenciákat kínál a résztvevők számára, amelyekkel a jövőben tanácsadói, támogató és tartalomfejlesztő szerepet vállalhatnak saját szakmai környezetükben.

A végzett szakemberek megszerzett tudásukkal segíthetik az online térből fakadó kockázatok kezelését, valamint a különféle konfliktusok digitális vonatkozásainak felismerését is, elsősorban az iskolai közösségekben – tették hozzá.

A március 20-án induló kurzus tizenegy napos intenzív tréningből áll. A program pontos időbeosztása a képzési felhívásban olvasható. A felnőttképzés felelőse az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, helyszíne az intézmény váci központja. A program szakmai és pénzügyi támogatója az NMHH. A költségmentes képzés résztvevői egyszeri, kétszázezer forintos ösztöndíjban is részesülnek. A program védnöke Koltay András, az NMHH elnöke, valamint Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora – írták. A

z online jelentkezési lap, valamint további információk az Apor Vilmos Katolikus Főiskola honlapján, a https://avkf.hu/kepzesek/felnottkepzes linken érhetők el.

A https://www.youtube.com/watch?v=zCtYCPr0ObI linken elérhető videóban Varga Árpád, az NMHH médiaműveltségi osztályvezetője beszél a képzésről – közölte a hatóság.