Jakab Péter a DK támogatásával indul Miskolcon

Jakab Péter, a Nép Pártján jelenlegi és a Jobbik korábbi elnöke a Demokratikus Koalíció támogatásával indul az áprilisi országgyűlési választásokon Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. számú választókörzetében, azaz Miskolcon és környékén – jelentették be hétfő este a DK kazincbarcikai rendezvényén.

Dobrev Klára, a DK elnöke a bejelentés után tartott beszédében elmondta: az köti őt össze Jakab Péterrel, hogy egyikőjük sem volt soha fideszes, nem szavaztak a Fideszre, nem is támogatták őket soha és együtt akarják legyőzni a kormányzó pártot. Hozzátette, soha nem „alkudtak meg ezzel a rendszerrel”, amely soha nem emelte föl Jakab Pétert, „inkább megpróbálta megalázni, tönkretenni”.

Arról is beszélt, hogy a DK Orbán Viktor és a Fidesz rendszerét akarja leváltani, amihez pártja a garancia. Elmondta, boldog amiért Jakab Péter elvállalta, hogy közösen „szerzik vissza” Miskolcot, különösen azért, mert a vármegyeszékhely másik választókörzetében Mokrai Mihály indul.

Elmondta, Mokrai Mihály családja 300 éve él és dolgozik Miskolcon, és a DK jelöltje az önkormányzatban és szerte a városban is mindig kiállt a miskolciakért. Hangsúlyozta, tiszta szívéből és őszintén ajánlja ezt a két politikust, majd hozzátette, hogy ha „hajlandóak vagyunk beszélgetni egymással, akkor le tudjuk győzni a Fidesz rendszerét”.

Szerinte ma Magyarországon a DK jelenti a garanciát arra, hogy „soha többé ne ismétlődhessen meg az a szörnyűség”, ami itt az elmúlt 15 évben történt. Leszögezte, hogy a pártban kellően felkészültek erre és kellően erősek ehhez, és Borsodban is megfogják mutatni, hogy „baloldal van, DK van, összefogás van, együttműködés van, és akkor bukik Orbán rendszere is”.

Dobrev Klára arra is kitért, hogy Orbán Viktor „felépített egy olyan világot, ahol a magyar ember kiszolgáltatott, nemcsak a politikai hatalmaskodóknak, hanem a gazdasági hatalmaskodóknak is”. Később az együttműködésre kitérve úgy fogalmazott, azért kötöttek szövetséget, mert „ha valaki Orbán rendszerét akarja leváltani, akkor bizony az demokraták széles koalíciója kell, hogy legyen”.

Jakab Péter azt mondta, a DK és a Nép Pártján azért hozta meg az együttműködésről szóló döntést, mert ők nem a széthúzást, hanem az összefogást választják azért, hogy Magyarország győzzön.

Úgy fogalmazott, Csöbör Katalin, a Fidesz jelöltje, „a trafikkirálynő” legutóbb 127 szavazattal, azaz 0,2 százalékkal előzte meg, április 12-én pedig „jön a visszavágó”. Hangsúlyozta, le fogja győzni Csöbör Katalint, mert ott vannak mögötte a miskolciak és a borsodiak.

A politikus arról is beszélt, hogy neki nem elég „a NER-ből érkező becsület szava”, neki garancia kell arra, hogy a „NER-ből érkező nem akar felépíteni egy újabbat”. Szerinte erre a garancia az összefogás, és míg Magyar Péter nemet mondott az összefogásra, Dobrev Klára igent.