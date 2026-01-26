2026. január 26., hétfő

Előd

Belföld

Izrael lenne a titkos fegyver?

A világ egyik legfejlettebb haditechnológiája segíti hazánkat

MH/ MTI
 2026. január 26. hétfő. 16:28
Izrael rendkívül tapasztalt a védelem terén – írta a honvédelmi miniszter Facebook-oldalán hétfőn.

Izrael lenne a titkos fegyver?
Egyeztetés a védelem élvonalában. Fontos tárgyalásokra került sor Tel-Avivba
Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

„Fontos tárgyalásokra érkeztünk Tel-Avivba, amelyek tovább erősítik Magyarország biztonságát. Izrael rendkívül tapasztalt a védelem terén, a világ egyik legfejlettebb haditechnológiájával rendelkezik” – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi tárca vezetője a bejegyzéshez fűzött hozzászólásában hangsúlyozta: „ezek az egyeztetések segítenek abban, hogy a magyar védelem a jövő kihívásaira is felkészült legyen”.

A miniszter egy későbbi bejegyzésében videóban számolt be a tárgyalásról. Ebben Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt, „a szemünk előtt alakul át a megszokott világrend, és ebben Izrael meghatározó szereplő”. Hozzátette: Magyarország és Izrael barátsága az elmúlt években tovább erősödött, Izrael mindig számíthatott Magyarország támogatására.

Mint mondta, a hétfői tárgyaláson elmélyíthették a két ország közötti katonai kapcsolatokat, és a védelemipari együttműködést, amely az elmúlt években jelentősen bővült.

„Izrael a jövő katonai technológiáját fejleszti és használja, amiből Magyarország épülni tud” – fogalmazott, kiemelve: ezért is volt fontos, hogy Tel-Avivban találkozhatott az izraeli védelmi miniszterrel.

