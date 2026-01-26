Egyre jobb a felsőoktatás Magyarországon

A magyar egyetemek ismét előrébb léptek a nemzetközi rangsorban – erről beszélt Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán hétfő reggel.

A Semmelweis Egyetem már a Top 200-ban van a Times Higher Education szakterületi rangsorában és Közép-Európa legjobb orvostudományi egyeteme. A világ 30 ezer egyetemének a legjobb 5 százalékban van 12 magyar egyetem. Műszaki területen 9, természettudományos területen 7 tartozik a világ elitjéhez, s ez a 12 felsőoktatási intézmény így együtt az összes szakterületet lefedi. A cél az, hogy 2030-ra a legjobb 100-ban is legyen magyar egyetem – mondta az államtitkár.

2020-ban még 24 különféle helyezést értek el a ranglistákon a magyar egyetemek, most már 60-t. Ez is mutatja, hogy a szisztematikus tervezés, stratégiai munka jelentős eredményeket hoz. Az elmúlt fél évtizedben a magyar egyetemek már annyit léptek előre, hogy itthon is képesek nemzetközileg versenyképes tudást biztosítani – tette hozzá.

Elmondta, a vidéki egyetemek is erősödnek, a megújulás az egész országra kiterjed, hallgatók fele vidéki felsőoktatási intézményben tanul. Tavaly a műszaki, informatikai terület volt a legnépszerűbb, de a pedagógusképzésre jelentkezők száma is kimagasló. Az utánpótlásképzés stabil. Az egyetemek egyre inkább a munkaerőpiachoz igazodó képzéseket indítanak.

Elhangzott, hogy idén február 15-ig lehet jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe. Tavaly 129 ezer jelentkezőből 107 ezret vettek fel, s idén hasonlóra számítanak.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kiemelte: a rangsorok a hallgatókról szólnak, arról, hogy az adott intézmény milyen lehetőségeket nyújt a fiataloknak, s ez az egész nemzetnek fontos.

A „Soros-Brüsszel faktor” miatt ellenszélben működik a magyar felsoktatás. Ha nem állnánk ilyen támadás alatt, sokkal előrébb lehetnénk – fűzte hozzá Varga-Bajusz Veronika.