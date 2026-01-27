Átadták a Civil út Alapítvány Odaadó-díjait hétfőn Budapesten; az elismeréssel azokat jutalmazzák, akik a civil szektorban különös odaadással dolgoznak a fogyatékossággal élőkért, az idősekért és a családokért, tevékenységükkel maradandót teremtenek, közösségszervező vagy szakmai munkájuk példaként állítható a társadalom elé.

Díjazottak és a díjátadók a Civil út Alapítvány Odaadó-díjainak átadóünnepségén Budapesten, az Eiffel Műhelyház Mozdonycsarnokában 2026. január 26-án

Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára az ünnepségen úgy fogalmazott: hisz abban, hogy egy közösség erejét az mutatja meg, hogyan figyel a legkiszolgáltatottabbakra, hogyan teremt esélyt a részvételre, és hogyan becsüli meg azokat, akik tesznek másokért.

Megköszönve a Civil út Alapítvány munkáját azt mondta, a szervezet következetesen és hitelesen dolgozik azon, hogy a fogyatékossággal élő emberek ügye ne szakpolitikai terület legyen, hanem közös társadalmi felelősség. "Hidat építenek emberek és intézmények között, és a mindennapokban is láthatóan teszik, hogy a támogatás nem sajnálat, hanem partnerség" – fogalmazott.

Mint mondta, azzal, hogy a kormány külön államtitkárságot állított fel a fogyatékossággal élők érdekének képviseletére, az értékválasztást jelent.

Az államtitkár kitért arra: minden területen komoly előrelépés történt. Az egyik leglátványosabb a foglalkoztatás bővülése: míg 2010-ben a fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű emberek mindössze 18 százaléka dolgozott, addig 2025-re ez az arány elérte az 50 százalékot.

A rehabilitációs célú foglalkoztatásra akkreditált munkáltatóknál 2024-ben 69,5 milliárd forint, 2025-ben pedig már 74,9 milliárd forint költségvetési forrás állt rendelkezésre, ebből 2025-ben 367 akkreditált munkáltatónál több mint 30 ezer ember foglalkoztatása valósult meg – ismertette.

A cél az, hogy Magyarország egy olyan hely legyen, ahol a munka, az oktatás, a lakhatás és a közszolgáltatások elérése a fogyatékossággal élők számára mindennapi, valós lehetőség - emelte ki.

Vári Attila, az alapítvány kuratóriumi elnöke arról beszélt: az Odaadó-díjjal olyan emberek munkáját ismerik el, akik azt a döntést hozták, hogy "nem fordulnak el, maradnak, cselekszenek" és dolgoznak közösségükért.

Életmű kategóriában Hoffmann Judit gyógypedagógust, Pappert Anna konduktort és Varga Jutkát, a Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ intézményvezetőjét díjazták.

Közösségi kategóriában Bartis Erika, a csíkszeredai Egyedülálló Szülők Klubja vezetője, Szász Krisztina, az Olajág Otthonok munkatársa és Siklósi Beatrix, a Kossuth rádió csatornaigazgatója vehette át a díjat.

Ifjú Példakép díjat kapott a 15 éves Boros Tamara Boglárka, míg a szervezeteknek járó díjat Beck Mónika, a Szív Bajnokai Alapítvány alapítója és Jakab János, a Budafoki MTE Labdarúgó Klub tiszteletbeli elnöke vehette át.

Közönségdíjas lett a Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekvédelmi Szövetsége, valamint az idén először odaítélt alapítványi különdíjat Barabás Tiborné, a Tisztelet Társasága társelnöke vehette át.