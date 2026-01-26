2026. január 26., hétfő

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Belföld

Az országos nemzetiségi önkormányzatoknak február 2-ig kell dönteniük a listaállításról

A parlamenti választást január 13-án írta ki a köztársasági elnök

MH/MTI
 2026. január 26. hétfő. 9:17
Az országos nemzetiségi önkormányzatok közgyűlései a nemzetiségi lista állításáról legkorábban a választást megelőző év október 1-jén dönthettek arról, hogy nemzetiségi listát szeretnének állítani az április 12-ei országgyűlési választásra, de legkésőbb február 2-áig dönteniük kell a listaállításról.

Képünk illusztráció
Fotó: ANP via AFP/ANP MAG

A parlamenti választáson az országos nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi listát állíthatnak, ehhez az szükséges, hogy a közgyűlés február 2-ig döntsön a nemzetiségi lista állításáról, és arra is szükség van, hogy a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százaléka ajánlja a listát.

A nemzetiségek jogairól szóló törvény 2021-es változtatása írja elő az országos nemzetiségi önkormányzatoknak, hogy legkésőbb az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követő húsz naptári napon belül döntsenek a nemzetiségi lista állításáról.

Mivel a parlamenti választást január 13-án írta ki a köztársasági elnök, február 2-ig van lehetőségük a közgyűléseknek arra, hogy döntsenek a nemzetiségi lista állításáról. A döntésnek tartalmaznia kell a jelöltek nevét és a listán elfoglalt helyük sorszámát, valamint személyi azonosítójukat. A döntéseket - a személyi azonosító kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.

