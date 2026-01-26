2026. január 26., hétfő

Előd

Orosz-ukrán háború

Az EU ellen lép fel Magyarország

Az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gáz importját tiltó rendeletet

MH/ MTI
 2026. január 26. hétfő. 18:57
Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gáz importját 2027-től megtiltó rendeletet – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Facebookon.

Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gáz importját tiltó rendeletet
Fotó: AFP/Ludovic Marin

„Brüsszel a mai döntésével megtiltaná az orosz gáz importját 2027-től.” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor szerint a brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. Magyarország ezért az Európai Bíróságon támadja meg a ma elfogadott rendeletet – tette hozzá.

„A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk. Ebben nincs kompromisszum!” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

