Az EU ellen lép fel Magyarország

Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gáz importját 2027-től megtiltó rendeletet – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Facebookon.

Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gáz importját tiltó rendeletet

„Brüsszel a mai döntésével megtiltaná az orosz gáz importját 2027-től.” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor szerint a brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. Magyarország ezért az Európai Bíróságon támadja meg a ma elfogadott rendeletet – tette hozzá.

„A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk. Ebben nincs kompromisszum!” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.