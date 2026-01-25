2026. január 25., vasárnap

Belföld

"Ha marad a nemzeti kormány, akkor a rezsicsökkentés is marad" + Videó

A Tisza Párt el akarja törölni

MH
 2026. január 25. vasárnap. 15:04
"A Tisza szerint a rezsicsökkentés humbug" - fogalmazott saját közösségi oldalán vasárnap Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő hozzátette: a rezsicsökkentés eltörlésére kaptak utasítást Brüsszelből.

"Rossz helyen kopogtatnak: a rezsicsökkentés eredményeit megvédjük, mert ez a magyar emberek érdeke" - zárta sorait Orbán Viktor.

