Belföld
"Ha marad a nemzeti kormány, akkor a rezsicsökkentés is marad" + Videó
A Tisza Párt el akarja törölni
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A kormányfő hozzátette: a rezsicsökkentés eltörlésére kaptak utasítást Brüsszelből.
"Rossz helyen kopogtatnak: a rezsicsökkentés eredményeit megvédjük, mert ez a magyar emberek érdeke" - zárta sorait Orbán Viktor.
Objektum doboz