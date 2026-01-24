Versenyképes vidék nélkül nincs versenyképes Magyarország, ezért a kormány a vidék folyamatos és egyenletes fejlődését tartja szem előtt. Ezt a célt szolgálja a Versenyképes Járások Program és a Magyar Falu Program is - hangoztatta a területfejlesztésért felelős államtitkár szombati baranyai látogatása során.

Czunyiné Bertalan Judit a Moháccsal délnyugatról szomszédos Sátorhelyen a Versenyképes Járások Program (VJP) keretéből felújított kultúrház átadásán kiemelte: a komplex fejlesztési programmal a kormányzat célja, hogy az ország egyes térségei a helyben megtermelt gazdasági többletből is fejlődhessenek.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy járásonként garantáltan 250 millió, illetve megyei jogú városokat érintő esetben 500 millió forintos forrás áll rendelkezésre a VJP keretében.

Az eddigi tapasztalatok, megvalósult fejlesztések azt igazolják, hogy a települések és a vármegyék vezetői között a célok megfogalmazásakor és a projektek kijelölésekor is kiváló az összhang - jelezte.

Elmondta, a VJP keretében a kisebb falvaktól a nagyobb városokig számos, tetszőleges fejlesztést lehet megvalósítani, így járdákat, közutakat, közösségi tereket, intézményeket újíthatnak fel az egyes települések, de akár szociális intézmények modernizálására is sor kerülhet.

A VJP és a Magyar Falu Program (MFP) fejlesztései nemcsak a településeket, hanem a térséget, akár a teljes vármegyét is szolgálhatják - fűzte hozzá, kiemelve, hogy ezek forrásai a korábbi az operatív programok támogatásaival szemben szabadabban felhasználhatók, az elszámolások is egyszerűbben történnek, és a programokat teljes egészében magyar adófizetői forrásokból fedezik.

A sátorhelyi rendezvényt követően Czunyiné Bertalan Judit részt vett a szintén a Mohácsi járásban - a Duna-parti településtől északra - fekvő Palotabozsokon két - az MFP és a VJP keretéből - felújított útszakasz átadásán is.

A rendezvényen elmondta: a kormány álláspontja szerint nem a fővárosból kell megmondani, mit és hol kell fejleszteni, hanem „térségi és területalapú fejlesztésben kell gondolkodni”. Éppen ezért „közös, térségi együttműködéseken alapuló fejlesztési célokat, programokat” várnak el e támogatási formákban.

Kiemelte, hogy a járások szinte mindegyikében konszenzusos, jó programok indultak, ami mutatja a települési vezetők együttműködési képességét, és azt, hogy a közös gondolkodás, tervezés révén megvalósuló fejlesztések nem csak az egyes falvak, városok, de az egész térség javát szolgálják.

A térségben a mohácsi csata 500. évfordulója kapcsán zajló fejlesztésekről szólva közölte: a beruházások és programok Mohács és tágabb térsége számára egyaránt komoly fellendülést hozhatnak, ez nemcsak turisztikai attrakció, hanem a térség valódi, érdemi gazdasági, társadalmi fejlődést hozó projektje lehet.

Hargitai János (KDNP), a térség országgyűlési képviselője, a mohácsi csata 500. évfordulójáról történő méltó megemlékezéssel összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos azt mondta: Sátorhely a csata helyszínéül szolgáló terület központi települése, hiszen a község határában 15 ezer áldozat nyugszik a föld alatt.

A képviselő emlékeztetett arra, hogy korábban megkezdődött és jelenleg is zajlik a mohácsi csatának emléket állító, a település határában álló nemzeti emlékhely átfogó felújítása az 500. évfordulóhoz kapcsolódóan, ez teljes mértékben át fogja értékelni a települést és a térséget.

Mint mondta, a Mohács 500-hoz kapcsolódóan az emlékezetpolitikán kívül több más fejlesztés zajlott és zajlik: megépült az M6-os autópálya a horvát határig, és - egyebek mellett - építik a mohácsi Duna-hidat a hozzá kapcsolódó szakaszokkal, a kereskedelmi kikötőt, továbbá köztérfejlesztés zajlik Mohácson, kerékpáros fejlesztések valósulnak meg. A mainál is jóval több munkahely létesül a járásba érkező ipari beruházásoknak köszönhetően.

A térséget érintő összes fejlesztés elsődleges célja a terület felértékelése, versenyképesebbé tétele. Bár a terület sok évszázadon át periférián volt, a kormány által elindított fejlesztéseknek köszönhetően Mohács és térsége egy fontos fejlődési tengely jelentős helyszínévé válik a jövőben - vélekedett.