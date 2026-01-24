2026. január 24., szombat

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Orbán Viktor: Hangolunk

Utolsó símítások

MH
 2026. január 24. szombat. 9:58
Megosztás

Folytatódik a Digitális Polgári Körök (DPK) hálózatának szervezésében a háborúellenes gyűlések országjárása. Szombaton Kaposvárra, a gyűlésnek otthont adó Kaposvár Arénára figyel az ország. Az eddigi háborúellenes gyűléseken Orbán Viktor miniszterelnök Magyarországnak a háborúból való kimaradásának lehetőségeiről beszélt. A mostani háborúellenes gyűlésnek két kül- és egy belpolitikai fordulat is különös súlyt ad: Orbán Viktor és Donald Trump együtt tették le az új világrend alapkövét Davosban a Béketanáccsal, Magyar Péter pedig új gazdasági főtanácsadót igazolt, aki első interjújában máris megkérdőjelezte a rezsicsökkentést.

Orbán Viktor: Hangolunk
Digitális Polgári Körök - A gyűlés
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor egy hangulatkeltő videóval jelentkezett a Facebook-oldalán.

Object box

A Digitális Polgári Körök hálózatát Orbán Viktor miniszterelnök hívta életre júliusban a 34. Tusványoson, és az indulás óta folyamatosan nő a DPK-k taglétszáma. Október 23-án a miniszterelnök a nemzeti ünnepen bejelentette a háborúellenes országjárást. A Digitális Polgári Körök hálózatához– a Digitális Polgári Körök hivatalos oldala szerint – összesen 164 638-en csatlakoztak az indulás óta. Az eddigi háborúellenes gyűléseken részt vettek a polgári-konzervatív világ legjelentősebb gondolkodói, színészei és művészei.

A háborúellenes gyűlések mottója: „Aki békét akar, velünk tart!”

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Változások a Paksi erőműnél

Változások a Paksi erőműnél

ĀA város képviselő-testülete a legutóbbi ülésén egységesen foglalt állást az erőmű jövőjét érintő kérdésekben