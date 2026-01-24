Orbán Viktor: Hangolunk

Folytatódik a Digitális Polgári Körök (DPK) hálózatának szervezésében a háborúellenes gyűlések országjárása. Szombaton Kaposvárra, a gyűlésnek otthont adó Kaposvár Arénára figyel az ország. Az eddigi háborúellenes gyűléseken Orbán Viktor miniszterelnök Magyarországnak a háborúból való kimaradásának lehetőségeiről beszélt. A mostani háborúellenes gyűlésnek két kül- és egy belpolitikai fordulat is különös súlyt ad: Orbán Viktor és Donald Trump együtt tették le az új világrend alapkövét Davosban a Béketanáccsal, Magyar Péter pedig új gazdasági főtanácsadót igazolt, aki első interjújában máris megkérdőjelezte a rezsicsökkentést.