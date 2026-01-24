Belföld
Orbán Viktor: Hangolunk
Utolsó símítások
Orbán Viktor egy hangulatkeltő videóval jelentkezett a Facebook-oldalán.
A Digitális Polgári Körök hálózatát Orbán Viktor miniszterelnök hívta életre júliusban a 34. Tusványoson, és az indulás óta folyamatosan nő a DPK-k taglétszáma. Október 23-án a miniszterelnök a nemzeti ünnepen bejelentette a háborúellenes országjárást. A Digitális Polgári Körök hálózatához– a Digitális Polgári Körök hivatalos oldala szerint – összesen 164 638-en csatlakoztak az indulás óta. Az eddigi háborúellenes gyűléseken részt vettek a polgári-konzervatív világ legjelentősebb gondolkodói, színészei és művészei.
A háborúellenes gyűlések mottója: „Aki békét akar, velünk tart!”