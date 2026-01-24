2026. január 24., szombat

Belföld

Magyarországnak joga van nemet mondani

Orbán Viktor üzent Kijevnek

 2026. január 24. szombat. 9:01
„Az ukránok beindultak. Fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba. Az a cél vezérli őket, hogy pénzt szerezzenek és benyomuljanak az unióba, amint lehet” - írta hivatalos Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Magyarországnak joga van nemet mondani
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök kiemelte: "Magyarországnak az Európai Unió tagjaként joga van erre nemet mondani. És a mi nemzeti kormányunk nemet is mond.

Nem akarjuk, hogy a magyar családok pénzét Ukrajnába küldjék, és nem akarjuk, hogy Magyarországot háborúba sodorják.

Meg kell mutassuk, hogy a magyarokat nem lehet megfenyegetni. Nem olyan fából faragtak minket. Brüsszel mellett üzenjük meg Kijevnek is: nem fizetünk!".

