Magyarországnak joga van nemet mondani
Orbán Viktor üzent Kijevnek
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
A miniszterelnök kiemelte: "Magyarországnak az Európai Unió tagjaként joga van erre nemet mondani. És a mi nemzeti kormányunk nemet is mond.
Nem akarjuk, hogy a magyar családok pénzét Ukrajnába küldjék, és nem akarjuk, hogy Magyarországot háborúba sodorják.
Meg kell mutassuk, hogy a magyarokat nem lehet megfenyegetni. Nem olyan fából faragtak minket. Brüsszel mellett üzenjük meg Kijevnek is: nem fizetünk!".
