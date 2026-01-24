2026. január 25., vasárnap

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Belföld

Jó hír a nyugdíjasoknak

MH/ MTI
 2026. január 24. szombat. 21:33
A magyar nyugdíjasok üdvözlik a januári rezsistopot, fontos segítség volt a számukra, hogy „az elmúlt években Európa legalacsonyabb energiaárát” fizették Magyarországon - közölte szombat este az MTI-vel az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület (ONYPE).

Képünk illusztráció
Fotó: Hans Lucas via AFP/Magali Cohen

A szervezet MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az intézkedés „nagy segítség az időseknek, akiknek egyébként is jelentős tehertételt jelentenek a mindennapi kiadások”. A januárban tapasztalt extrém hideg komoly mértékben megnövelte a nyugdíjasok kiadásait és többszöröse fogyott el a tűzifának, de sokszorosára nőtt a korábbi években megszokott gáz-, és áramfogyasztás is.

„Ez jóval nagyobb anyagi nehézséget okozhatott volna” számukra, mint a korábbi években, ezért a magyar kormány „jó időben, fontos döntést hozott azzal, hogy bevezette a januári rezsistopot”. Ez több mint kétmillió nyugdíjast érint és „óv meg az extrém hideg okozta többletköltségektől”, amelyeket az állam átvállal - áll a sajtóanyagban.

Azt írták, hogy a kormány lépése által könnyebben tudják segíteni a saját és unokáik életét is. Közölték, bíznak abban, hogy Magyarország vezetése „nem enged a brüsszeli nyomásnak, amely a rezsicsökkentés eltörlésére irányul, mert az nagyon hátrányosan érintené a magyar nyugdíjasokat, havonta sok tízezer forintos többletterhet okozva ezáltal”.

