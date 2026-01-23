2026. január 23., péntek

Változások a Paksi erőműnél

A város képviselő-testülete a legutóbbi ülésén egységesen foglalt állást az erőmű jövőjét érintő kérdésekben

 2026. január 23. péntek. 20:51
A paksi önkormányzat támogatja az atomerőmű üzemidő-hosszabbításának szakmailag megalapozott előkészítését és végrehajtását, illetve kiáll a Paks II. beruházás mellett – közölte az önkormányzat pénteken.

Változások a Paksi erőműnél
A paksi atomerőmű munkálatai gyorsabban haladnak a tervezettnél (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Azt írták: a város képviselő-testülete a legutóbbi ülésén egységesen foglalt állást a paksi atomerőmű jövőjét érintő kérdésekben, és „elkötelezettségét Magyarország biztonságos, fenntartható és megfizethető energiaellátása mellett írásban is megerősíti”.

Hozzátették, a testület álláspontja szerint az atomerőmű jelenlegi blokkjainak üzemidő-hosszabbítása és a Paks II. beruházás nem csupán Paks, hanem az egész ország jövője szempontjából kiemelt jelentőségű.

A közlemény értelmében „az atomerőmű működése és fejlesztése hosszú távon hozzájárul Magyarország energiaellátásának biztonságához, a klímavédelmi célok teljesítéséhez, a stabil, megfizethető villamosenergia-ellátáshoz, valamint Paks gazdasági fejlődéséhez és munkahelyeinek megőrzéséhez”.

