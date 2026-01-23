Belföld
Változások a Paksi erőműnél
A város képviselő-testülete a legutóbbi ülésén egységesen foglalt állást az erőmű jövőjét érintő kérdésekben
Azt írták: a város képviselő-testülete a legutóbbi ülésén egységesen foglalt állást a paksi atomerőmű jövőjét érintő kérdésekben, és „elkötelezettségét Magyarország biztonságos, fenntartható és megfizethető energiaellátása mellett írásban is megerősíti”.
Hozzátették, a testület álláspontja szerint az atomerőmű jelenlegi blokkjainak üzemidő-hosszabbítása és a Paks II. beruházás nem csupán Paks, hanem az egész ország jövője szempontjából kiemelt jelentőségű.
A közlemény értelmében „az atomerőmű működése és fejlesztése hosszú távon hozzájárul Magyarország energiaellátásának biztonságához, a klímavédelmi célok teljesítéséhez, a stabil, megfizethető villamosenergia-ellátáshoz, valamint Paks gazdasági fejlődéséhez és munkahelyeinek megőrzéséhez”.