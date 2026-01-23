Újabb béremelés a pedagógusoknál

Az újabb emelést követően átlagosan újabb 10 százalékkal növekedett a pedagógusok bére – írta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos pénteken a Facebook-oldalán.

Balatoni Katalin úgy fogalmazott: „újabb mérföldkő a köznevelésben; az adatok világosan mutatják az irányt”.

Jelezte: az újabb emelést követően a vidéki tankerületekben foglalkoztatott pedagógusok 36 százaléka 700-800 ezer forint közötti, 32 százaléka 800-900 ezer forint közötti, 32 százaléka már 900 ezer forint feletti bérben részesül.

Az első tíz illetmény meghaladja az 1 millió 350 ezer forintot, a legmagasabb igazgatói fizetés közel 1,8 millió forint – mutatott rá.

Balatoni Katalin úgy fogalmazott: „ez nem pusztán statisztika, ez megbecsülés, visszajelzés és felelősség”. „A jó vezetők és elhivatott pedagógusok munkája érték. Együtt építjük a magyar köznevelést” – fűzte hozzá.

A béremelést tovább folytatjuk – írta hozzászólásként a miniszterelnöki biztos.