A neonáci Jobb Szektor alapítójaként is ismert férfi már évek óta támadja a magyar kormányt, és azt sem tagadja, hogy kormányváltást szeretne Magyarországon.

„Jaros nem egy elszigetelt őrült, katonai vezetőként közeli kapcsolatban van az ukrán kormányzattal. Az SZBU, az ukrán titkosszolgálat nemrég leváltott vezetőjével, Vaszil Maljukkal pedig szoros barátságban van, rendszeresen összejártak”.

De az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka tanácsadója volt annak a Valerij Zaluzsnijnak, aki a német bíróság közelmúltbeli határozata alapján utasítást adott az Északi Áramlat felrobbantására – írta a Mandiner.

Az ukrán vezérkari főnök Magyarországot – akarata ellenére is – Ukrajna támogatói mellé akarta vonni.