2026. január 23., péntek

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Megfenyegették Orbán Viktort

Nem mindennapi üzenet érkezett Ukrajnából

MH
 2026. január 23. péntek. 11:03
Megosztás

Halálosan megfenyegette Orbán Viktort és Robert Ficót az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka, Dmitro Jaros.

Megfenyegették Orbán Viktort
Halálosan megfenyegették a magyar miniszterelnököt
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A neonáci Jobb Szektor alapítójaként is ismert férfi már évek óta támadja a magyar kormányt, és azt sem tagadja, hogy kormányváltást szeretne Magyarországon.

„Jaros nem egy elszigetelt őrült, katonai vezetőként közeli kapcsolatban van az ukrán kormányzattal. Az SZBU, az ukrán titkosszolgálat nemrég leváltott vezetőjével, Vaszil Maljukkal pedig szoros barátságban van, rendszeresen összejártak”.

De az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka tanácsadója volt annak a Valerij Zaluzsnijnak, aki a német bíróság közelmúltbeli határozata alapján utasítást adott az Északi Áramlat felrobbantására – írta a Mandiner.

Az ukrán vezérkari főnök Magyarországot – akarata ellenére is – Ukrajna támogatói mellé akarta vonni.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink