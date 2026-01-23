MÁV szakasz felújítások

A Vác-Balassagyarmat vasútvonal második, Diósjenő és Balassagyarmat közötti részének „emelt szintű” felújítási munkálatai a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt egy hónapos késéssel zárulhatnak, így március elején indulhat újra a forgalom ezen a szakaszon – tudatta a MÁV-csoport honlapján pénteken.

A tájékoztatás szerint az ősszel megkezdett felújítási munkálatokat a január elején lehullott nagy hó és a fagyos időjárás hátráltatta, így a kivitelező a MÁV-val egyeztetve egy hónappal, február végéig meghosszabbította a projekt befejezésének várható határidejét, amennyiben az időjárás addig nem akadályozza a kivitelezést.

Mint írták, a kedvezőtlen körülmények ellenére az aljcserék jelentős többségét elvégezték: Diósjenő és Balassagyarmat között több mint 12 ezer darabot cseréltek ki, 5800 méternyi új sínt raktak le és hat közúti-vasúti átjárót újítottak fel.

A Magyarkútnál történt vonatkisiklás hatására a korábban a vonalszakaszra tervezettnél sokkal több és összetettebb munkát szinte a Vác-Balassagyarmat vonal teljes hosszán elvégezték, és összeállítottak egy több mint 3 milliárd forintnyi beruházási csomagot, amelynek köszönhetően Vác és Szokolya között „pincétől a padlásig” felújították a vonalat. A Szokolyától Balassagyarmatig tartó szakaszon is a szolgáltatás érdemi javulását biztosító infrastrukturális fejlesztéseket hajthattak végre.

A felújítás ideje alatt rakodás, depózás, szóródó anyagok szállítása, valamint nagygépekkel végzett munkák miatt nagyobb zajhatásra lehet számítani az érintett lakott területeken – jelezték a közleményben.

Közölték: az elhúzódó karbantartás végéig Diósjenő és Balassagyarmat között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A buszok megállóhelyeiről részletesen a MÁV-csoport holnapján tájékozódhatnak az utasok.