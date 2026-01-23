2026. január 24., szombat

Előd

Kötelező maszkviselést rendeltek el

Az intézkedést a betegek és dolgozók védelme érdekében vezette be a kórházcsoport

MH/MTI
 2026. január 23. péntek. 22:31
Kötelező maszkviselést rendeltek el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház valamennyi tagkórházában péntektől – közölte az intézmény.

Kötelező maszkviselést rendeltek el
Képünk illusztráció
Fotó: Anadolu via AFP/Aysegul Aksoy

Az intézkedést a felső légúti megbetegedések kórházon belüli járványos terjedésének megakadályozása, illetve betegek és dolgozók védelme érdekében vezette be a kórházcsoport – írták.

A korlátozás a nyíregyházi Jósa András Tagkórházban és annak Sóstói úti telephelyén, illetve a nagykállói, a mátészalkai, a fehérgyarmati és a vásárosnaményi tagkórházban, továbbá a nyírbátori szakrendelő valamennyi járó- és fekvőbeteg-ellátást végző osztályán és részlegén érvénybe lépett.

