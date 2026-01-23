A kormány alapelve a gyermekvállalás támogatása

A polgári kormány alapelve mindig is az volt, hogy a gyermekvállalás fontos, és azt támogatni kell – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter péntek délután a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sajóörösön, a Kastély Liget Bölcsőde átadóján.

Gulyás Gergely kiemelte, a gyermeket vállalók dönthetnek arról, hogy otthon maradnak a gyermekük hároméves koráig, vagy visszatérnek a munkaerőpiacra fél, egy vagy másfél éves kora után. Ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha vannak bölcsődék, az intézményekre való igény pedig már lényegesen nagyobb, mint 20 vagy 30 évvel ezelőtt – tette hozzá.

A miniszter hangsúlyozta, míg 2010-ben még csak 32 500 bölcsődei férőhely volt az országban, ez a szám mára csaknem 71 000-re nőtt. Úgy vélekedett, ez jól mutatja a kormány azon vállalásának teljesülését, amely szerint aki bölcsődébe akarja adni a gyermekét, annak erre van lehetősége.

A politikus arról is beszélt, hogy a Magyar falu program és más kormányzati döntések is azt szolgálják, hogy ha valaki egy kisebb településen él, annak minden előnyét élvezhesse, de az infrastrukturális különbségekből adódó hátrányokat ne kelljen elszenvednie. Szerinte ez nagyon nagy mértékben függ attól, hogy a közszolgáltatások milyen formában, mértékben és minőségben érhetők el ezeken a településeken.

Az, hogy Sajóörösön 250 millió forintból új bölcsőde jöhetett létre, sokat segít a településnek, de akár a környező helységeknek is – mondta Gulyás Gergely.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy a bölcsődei hálózatfejlesztés legnagyobb nyertese a magyar vidék. Ismertette, míg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 2010-ben mindössze 22 településen volt bölcsőde, ma már 129 helységben található ilyen intézmény.

Az államtitkár hozzátette, a költségvetésben is látszik, hogy a kormány mennyit fordít bölcsődei fejlesztésekre. Elmondta: 2010 óta megtízszerezték az erre a célra szánt összeget, 11 milliárd forintról 110 milliárd forintra növelték.

Koncz Zsófia megjegyezte: amellett, hogy az új bölcsődék segítséget jelentenek a családoknak, megélhetést tudnak biztosítani a helyieknek. Hozzátette, az ilyen intézmények létrehozása mindig jó hír a szülőknek, hiszen a családalapításra készülő fiatalok figyelik, mely településeken elérhető a szolgáltatás.

A politikus szerint a bölcsőde mindenhol sokkal többet jelent egy intézménynél, hiszen „ott szeretet és biztonság van”.

Szabó Gábor független polgármester köszöntőjében a bölcsőde népességmegtartó erejét emelte ki. Hozzátette, a fejlesztéstől többek között azt reméli, hogy a lakosok még inkább büszkék lesznek a községre.

Bálint-Tamás Laura intézményvezető elmondta: a 14 férőhelyet biztosító sajóörösi bölcsőde célja, hogy szeretetteljes, kiszámítható és szakmailag megalapozott környezetben segítse a gyermekek harmonikus fejlődését.