Továbbra is sok az Influenzás megbetegedés

A múlt héten 45 700-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz – közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön. Ez valamivel több, mint az azt megelőző heti 42 500 beteg.

Légúti fertőzés tüneteivel 216 300 ember kereste fel orvosát. A közlés szerint a január 12. és 18. között influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók 36,4 százaléka volt gyerek, 32,5 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt, 22,7 százalékuk a 35-59 évesek, míg 8,4 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az év harmadik hetében tíz közigazgatási területen nőtt, öt közigazgatási területen csökkent, ötben nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma a megelőző héthez képest.

Múlt héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról összesen kilenc jelentés érkezett Komárom-Esztergom (4), Tolna (1), Szabolcs-Szatmár-Bereg (2) és Veszprém (2) vármegye területéről. Ezek egy bölcsődét, két óvodát, öt általános iskolát és egy szociális intézményt érintettek.

Közölték azt is: kórházba 191 embert vettek fel a múlt héten súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 11-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.