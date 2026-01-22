2026. január 22., csütörtök

Előd

EUR 383.95 Ft
USD 328.36 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Szmogriadó Miskolcon

Elrendelték a tájékoztatási fokozatot a levegő szennyezettsége miatt

MH/ MTI
 2026. január 22. csütörtök. 13:19
Megosztás

A szálló por koncentrációja túllépte a tájékoztatási küszöbértéket, ezért Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület – Fidesz-KDNP) polgármester elrendelte a füstködriadó tájékoztatási fokozatát Miskolcon – közölte a vármegyeszékhely polgármesteri hivatalának sajtóosztálya csütörtökön.

Szmogriadó Miskolcon
Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Beata Zawrzel

Közleményükben azt írták, hogy az automatikus mérőállomásokon a szálló por koncentrációja két egymást követő napon is túllépte a köbméterenkénti 75 mikrogrammos határértéket, a meteorológiai előrejelzések szerint nem várható jelentős levegőminőség-javulás a következő napokban.

Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a helyzetre tekintettel személyautó helyett közösségi közlekedéssel utaznak, ne égessenek hulladékot, műanyagokat, a szilárd- és olajtüzelésű fűtőberendezések helyett lehetőség szerint a gázfűtést használják.

A közleményben arra is felhívják a figyelmet, hogy tájékoztatási fokozat idején tilos bármilyen nyílt téri égetés. Ennek betartására és fokozott ellenőrzésére a polgármester az önkormányzati rendészetet bízta meg.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink