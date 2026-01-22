Magyarország kormánya nem fogja elfogadni a migrációs paktumot

Bakondi György úgy fogalmazott, hogy „akármilyen politikai nyomás is ér bennünket, a magyar kormány mindig a magyar emberek érdekéből indul ki”. Úgy vélte, a migráció kapcsán a magyar emberek érdeke teljesen világos, mert „a közbiztonság az valamennyiünk közös érdeke”.

Reményét fejezte ki, hogy nem lesz olyan kormánya Magyarországnak, amely igent mond többek között a migrációs paktumra is, és „azt a jól látható negatív helyzetet, amit Nyugat-Európában látunk, azt mihamarabb Magyarországon is megvalósítaná”. Ez nagyon súlyos hátrányt jelentene minden magyar ember számára – tette hozzá.

Bakondi György emlékeztetett arra, hogy Magyarország 2015 után kerítést épített saját forrásból, európai uniós támogatás nélkül, rendőri erőket vezényelt a határra és jogi határzárat létesített, amelynek eredményeképpen itt „közbiztonsági normál állapot” maradt, eltérően a nyugat-európai országoktól, hiszen „nálunk nincsenek terroristák, nincsenek terrorcselekmények, nincsen feszültség a szociális ellátórendszerben”. Megjegyezte, ezek a negatívumok változásokat kényszerítették ki az európai országok politikai vezetőiből, így visszaállították a schengeni belső határon az ellenőrzést, a szociális juttatásokat csökkentették, korlátozták a családegyesítést, Görögország korlátozta a menekültkérelem benyújthatóságát, valamint kitoloncolásokkal is elkezdtek foglalkozni.

A főtanácsadó kiemelte: mindezek ellenére az Európai Unió központja kidolgozott egy új rendszert, a migrációs paktumot, amelynek lényege, hogy amelyik nyugat-európai országban sok migráns van, onnan át kell őket telepíteni oda, ahol most nincsenek. Jelezte, hogy ez a kvóták szerinti elosztás az, amire a magyar emberek nemet mondanak, ezért a nemzeti kormány nem kíván változtatni ezzel kapcsolatos álláspontján semmilyen politikai vagy pénzügyi nyomásra sem.