A METU alkotóinak filmje tekinthető meg az Urániában

A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) immár 11. alkalommal rendezi meg Animascope animációs filmvetítését. Az esemény január 29-én csütörtökön lesz az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Az eseményen a METU animáció szakos hallgatóinak diploma- és vizsgafilmjei láthatók, bemutatva a magyar és angol nyelvű képzésben részt vevő fiatal alkotók legfrissebb munkáit – közölték a szervezők csütörtökön.

Mint írták, az idei válogatás ismét a sokszínűségre épít: a vetített filmek technikai megoldásaikban és témaválasztásukban egyaránt széles spektrumot járnak be.

A humoros hangvételű alkotások a mindennapi élet abszurd helyzeteit ragadják meg, a muffin sütés örömeitől és buktatóitól az ételallergiák aktuális kérdésein át egészen a társadalmi hierarchiák szatirikus ábrázolásáig. Az irodalmi adaptációk ironikus és groteszk nézőpontból közelítik meg a hétköznapokat, míg a dokumentumanimációk az önvizsgálat és az új élethelyzetekhez alkalmazkodás témáit dolgozzák fel.

A program filozofikusabb hangvételű filmeket is felvonultat: az alkotók olyan kérdéseket boncolgatnak, mint a belső nyugalom keresése, az életre szóló hivatás dilemmája, a gyász feldolgozása, valamint az emberi kapcsolatok alakulása a hagyomány és az újító szellem metszéspontján. A vizuális megközelítések a kísérleti animációtól a narratív rövidfilmig terjednek, erős szerzői látásmóddal és érzékeny történetmeséléssel.

A közönség először láthat rövid bemutatót a METU animációs képzés 3D specializációjának munkáiból. A showreel célzottan a kreatív ipar elvárásaira reflektál, és betekintést enged abba a szakmai irányba, amely a hallgatókat a nemzetközi piacra is felkészíti.

„Nagyszerű élmény évről évre látni az új generációk alkotásait, amelyek természetesen kapcsolódnak ahhoz az ívhez, amelyet már több mint egy évtizede építünk a METU Animáció szakán. Minden adott ahhoz, hogy a fiatal alkotók az animációs szakma értékes tagjaivá váljanak, és a világon bárhol megállják a helyüket” – idézte Kiss Melindát, az animáció és média design tanszék vezetőjét a közlemény.

Az esemény két nyelven (magyar-angol) zajlik, a belépés ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött a https://www.metropolitan.hu/hu/animascope-11-regisztracio címen. A vetítés csak 12 éven felüliek számára ajánlott.

Az Animascope a Budapesti Metropolitan Egyetem kreatív bemutatkozó eseménysorozatának része, amely a Metuscope és a Cinemascope vetítésekkel együtt átfogó képet ad az egyetem mozgóképes és audiovizuális képzéseinek világáról. Ezek az alkalmak nemcsak a hallgatói munkák ünnepei, hanem betekintést nyújtanak abba az alkotói közegbe és szakmai szemléletbe is, amely a METU képzéseit meghatározza.