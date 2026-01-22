A kormány segít az extrém hidegben

Az extrém hideg miatt megnövekedő számlák kapcsán a kormány felelősséget érez állampolgáraiért, ezért úgy döntött: senkinek a számlája nem lehet nagyobb, mint decemberben – mondta a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár az Igazság órája című online műsorban, amelynek vendége volt Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára is.

Nagy János közölte: a Fidesz „egy olyan politikai közösség, amely meg is csinálja, amit vállal”, ezért a legutóbbi kormányülésen elfogadott megoldás részleteit az Energiaügyi Minisztériumban fogják kidolgozni hamarosan.

Kijelentette: a kormány az emberek érdekében, azok igényeinek megfelelően alkalmazza, tartja fent és folytatja a rezsicsökkentés intézményét.

Annak kapcsán, hogy az Európai Parlamentben a Patrióták pártcsalád bizalmatlansági indítványt nyújtott be az Európai Bizottság vezetője ellen, az emberek több mint fele pedig eközben elutasítja Ursula von der Leyent, azt mondta: az a képviselő, aki az elnök maradására szavaz, Brüsszel pártjára áll.

A választás tétjét illetően közölte: „könnyen lehet, hogy ez lesz az utolsó választás egy nagy európai háború előtt”.

A műsor másik vendége a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára, Illés Boglárka arról beszélt, hogy az elmúlt 15 év leghidegebb hónapja a mostani, és az Orbán Viktor által szerdán bejelentett januári rezsistophoz hasonló intézkedést „még csak tervben sem látott” más európai kormányoknál.

A Mercosur-megállapodással szembeni, valamint az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazásról szólva az államtitkár kifejtette, eddig Európában voltak a legszigorúbb agrár-, állatjóléti-, környezetvédelmi szabályok, GMO-mentesség, amelyet a gazdák – nemritkán a plusz költségeket magukra vállalva – betartottak. Most ezen adnának lejjebb a Mercosur-megállapodással, amivel silányabb élelmiszerminőség és a gazdák tönkretétele járna – mondta.

Az államtitkár szerint a csütörtöki davosi béketanácskozásnak óriási jelentősége van, mindig értéket jelent egy olyan fórum, ahol a vitás kérdéseket meg lehet beszélni.

A grönlandi ügyről szólva azt mondta, meg kell várni a grönlandiak nyilatkozatát is, amelyre az Európai Tanács csütörtöki ülésén sor kerülhet. Orbán Viktor Davosból egyből ide utazik, és itt is a béke mellett áll ki – közölte.