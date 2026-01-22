A kormány célja, hogy senkinek ne kelljen többet fizetnie a januári hideg miatt

Tizenöt éve nem volt hasonló hideg Magyarországon, a rendkívüli hideg következményeit nem szabad a magyar családoknak megfizetni - hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.

Gulyás Gergely elmondta: az operatív törzs tevékenységének lényeges része véget ért. A miniszter a kormány nevében köszönetet mondott a rendőrök, honvédek, illetve a katasztrófavédelemben, büntetésvégrehajtásban dolgozóknak, hogy a hóhelyzetben fennmaradt az ország működőképessége. A nagy hidegnek azonban egyéb következményei is voltak, például az, hogy magasabb rezsiszámlák keletkeztek. A kormány ezért úgy döntött, hogy a magyar családokat és a magyar fogyasztókat meg kell óvni a többletköltségektől.

A miniszter kiemelte: a kormány célja az, hogy a januári hideg miatt senkinek ne kelljen többet fizetni. Ennek a célnak a megvalósítására Lantos Csaba miniszter vezetésével egy munkacsoport jött létre, amely konkrét javaslatokat tesz majd a részletekkel kapcsolatban, amit a jövő szerdai ülésén fogad el a kormány. A kedvezmény automatikusan jár majd a fogyasztóknak. A kormány átvállalja a többletköltségeket, ehhez pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium teremti meg a forrásokat.

„Van, aki árammal, van aki gázzal vagy távhővel fűt, a számlázási rendszerek is eltérnek, ebben segít a munkacsoport” – mondta Gulyás Gergely.

A miniszter arról is beszámolt, hogy felhatalmazást adott a kormány a miniszterelnöknek a davosi béketanácsban való részvételre, az ezzel kapcsolatos kormányhatározat pedig már elérhető. Hangsúlyozta, hogy semmilyen fizetési kötelességgel nem jár a béketanácsban való részvétel. Megjegyezte azt is, hogy a világpolitika ma két részre oszlik, egyik fele békét szeretne, míg a másik fele az Európai Unióval a háború meghosszabbítását szolgálja. A magyar érdek, hogy béke legyen Ukrajnában - tette hozzá.

Február elején kézbesítik a nemzeti petíciót, ami azért szükséges, mert Európa továbbra is úgy gondolja, hogy a háborút Európának kell megfinanszírozza – ismertette a miniszter. 193 milliárd eurót már elküldtek, további 90 milliárdot tegnap szavaztak meg, de további 800 milliárd dollárt kérnek a következő tíz évre - figyelmeztetett Gulyás Gergely, majd kiemelte: a magyar álláspont szerint nem az európai adófizetőknek kell finanszírozni Ukrajnát és a háborút. A kormány meggyőződése az, hogy nem akarunk többet fizetni gázért és benzinért, és nem akarjuk Ukrajnát finanszírozni. Mint mondta, a választás is erről szól.

Hozzátette: a magyar baloldal, a Tisza és a DK nem képes nemet mondani fontos dolgokban. Támogatást és védelmet is Brüsszelből kap a magyar baloldal, így tőlük nem lehet szuverén politikára számítani – fogalmazott. Elmondta azt is, hogy aki az EPP tagja, és nem szavazza meg a bizottság elleni bizalmatlansági indítványt, az pontosan a támogatója a Mercosur megállapodásnak, ráadásul Weber a szavazás után arról beszélt, hogy figyelmen kívül kell hagyni a szavazás eredményét. Ennek a csoportnak a tagja a Tisza Párt is. A miniszter elmondta: a magyar kormány mindent megtesz, hogy ne sérüljön a hazai gazdák helyzete. Amíg jobboldali kormány van, nem fogják elfogadni a Mercosour-megállapodást - hangsúlyozta.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, hogy a Tisza és a DK javaslata, ami a kedvezményes sáv emeléséről szól, csak a gazdagoknak segítene a rezsicsökkentés esetében. A kedvezményes sávhatáron belül marad ugyanis a fogyasztók 80 százaléka, ha azonban a sávhatárokat valaki feljebb tolja, azoknak segít, akik az túlfogyasztás miatt átkerülnek a magasabb fogyasztók közé. Kiemelte ugyanakkor, hogy a magyar családok rezsiköltségei a legalacsonyabb Európában. Elmondta azt is, hogy a hazai gáztárolók 50 százalékos töltöttségen vannak, 3,3 milliárd köbméternyi gáz áll rendelkezésre, ez 137 téli napra elegendő mennyiség.

Figyelmeztetett arra is, hogy ha leválnánk az orosz gázról, akkor 30 százaléknál is nagyobb lehet az áremelkedés.

Gulyás Gergely kérdésre arról is beszélt, hogy a szuverenitás semmibevételének tekintik azt, amit az ukrán kormány megenged magának a nemzeti petíció ügyében. Az utóbbi dolog nem tartozik Kijevre, mert ez egy szuverenitási kérdés. Ukrajna elvitatja a magyarok jogát, hogy mire költsék a pénzüket – mondta.

A januári rezsistopról ismét kérdésre válaszolva Gulyás Gergely azt is ismertette, hogy mintegy egyharmadával nőtt a lakosságnál a gázfogyasztás januárban, egy átlagos januárhoz képest ez plusz 30-33 százalékot jelent. Mint mondta, mindenki nyugodtan bediktálhatja a gázóra állását, a számlázást a szolgáltató szerdán leállította.

A háborúval kapcsolatban a Magyar Hírlap kérdésére Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy béke akkor lesz, ha azt mind az ukrán, mind az orosz fél elfogadja.

„A magyar érdek, hogy minél előbb béke legyen” – tette hozzá.

A szolidaritási hozzájárulásról kapcsolatos kérdésre pedig úgy válaszolt: a főváros vezetésének eljárási kifogásai vannak a szolidaritási hozzájárulás kivetésével kapcsolatban. Tehát nem arról zajlik a vita, hogy a szolidaritási hozzájárulás jár-e, mert az egyértelműen jár, ezt az Alkotmánybíróság kimondta. Budapestnek végül be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást – tette hozzá.