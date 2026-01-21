Orbán Viktor nagy bejelentést tett + VIDEÓ

A mai kormányülésen is téma volt a szélsőséges hideg, és ennek következtében januári fűtési árstopot vezet be a kormány, amelyet Orbán Viktor közösségi oldalán jelentett be.

A januári extrém hideg miatt a kormány felülvizsgálja a rezsicsökkentési rendszert, miután a havi elszámolást választó háztartások jelentős többletköltségekkel szembesülhetnek. A bejelentés hátterében a 2026 januárjának első heteiben tapasztalt sarkvidéki hidegbetörés áll, amely tartósan a sokéves átlag alatti napi középhőmérsékleteket eredményezett Magyarországon.

„A januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot, a múltheti hópróbát sikeresen teljesítettük. A szokatlan hidegben gondoskodtunk a tűzifaellátásról, és a mindenki számára elérhető melegedőkről. A szükséges tűzifa és a melegedők az előttünk álló hetekben is rendelkezésre állnak majd. De a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott, és nagy terhet ró a családokra. Mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül. Ezért a kormány úgy döntött, hogy a januári rezsistopot vezetünk be. Ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, a rezsi költségét a családoktól a kormány átvállalja. A szokatlanul kemény tél még nem ért véget, kérem vigyázzanak magukra és vigyázzanak egymásra!” – fogalmazott Orbán Viktor.