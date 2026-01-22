Czepek Gábor: Célunk az emberek megóvása a januári többletfogyasztás terhétől + Videó

Czepek Gábor kifejtette: az ellenzéki pártok nem elég, hogy a múltban minden egyes lehetőséget megragadtak arra, hogy ezt az intézkedést eltöröljék vagy megtörjék; akár önszántukból, akár Brüsszellel karöltve. Folytatják a sormintát, a most bejelentett januári rezsistopot is ütik, holott ennek a célja minden magyar család megóvása a hideg miatti januári többletkiadásoktól - emelte ki.

Ezzel szemben a Tisza és a DK egy tőről fakadó javaslata csak a rezsihatár feletti fogyasztókat érinthetné - hívta fel a figyelmet.

Van egy kormány, amely a múltban bevezette, majd meg is védte a rezsivédelmet, és most megcsinálja a rezsistopot. És van egy párt, a Tisza, amely folyamatosan támadta ezt, és most is félmegoldásokkal vezeti félre az embereket - fogalmazott az államtitkár.