Czepek Gábor: Célunk az emberek megóvása a januári többletfogyasztás terhétől + Videó

 2026. január 22. csütörtök. 7:24
Célunk az emberek megóvása a rendkívüli hideg miatti januári többletfogyasztás terhétől. Hajrá, rezsistop! - írta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook-bejegyzésben szerda este.

Czepek Gábor kifejtette: az ellenzéki pártok nem elég, hogy a múltban minden egyes lehetőséget megragadtak arra, hogy ezt az intézkedést eltöröljék vagy megtörjék; akár önszántukból, akár Brüsszellel karöltve. Folytatják a sormintát, a most bejelentett januári rezsistopot is ütik, holott ennek a célja minden magyar család megóvása a hideg miatti januári többletkiadásoktól - emelte ki.

Ezzel szemben a Tisza és a DK egy tőről fakadó javaslata csak a rezsihatár feletti fogyasztókat érinthetné - hívta fel a figyelmet.

Van egy kormány, amely a múltban bevezette, majd meg is védte a rezsivédelmet, és most megcsinálja a rezsistopot. És van egy párt, a Tisza, amely folyamatosan támadta ezt, és most is félmegoldásokkal vezeti félre az embereket - fogalmazott az államtitkár.

