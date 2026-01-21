A migrációs paktum végrehajtása felülírná a nemzeti érdeket

A migrációs paktum végrehajtása felülírná azt a nemzeti érdeket, amelyet a kormány 2015 óta képvisel a migrációs válságban, ezért nemet mond „az ilyen parancsuralmi rendszerekre” – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatorna műsorában.

A düsseldorfi nemzetközi repülőtér terminálépületében is visszatért mindenki számára kötelezően az útlevélellenőrzés

Bakondi György felidézte: 2015-ben azzal szembesült Magyarország, hogy 400 ezer illegális bevándorló érkezett a határaira és „özönlött be” az országba. Ekkor a kormány – a megkérdezett magyar emberek 83 százalékos támogatásával –, műszaki akadályrendszer kiépítésével, a rendőri erők határra vezénylésével és jogi határzár létrehozásával a tömeges illegális migráció megállítása mellett döntött, és ez sikerre is vezetett – tette hozzá.

Szerinte a 10 évvel korábbi állapotokhoz képest Nyugat-Európában „súlyos közbiztonsági romlás tanúi lehetünk”, hiszen – mint mondta – ott este nem lehet az utcára menni, no-go zónák alakultak ki és terrorcselekményeket is nagy számban követnek el. Megjegyezte, összevethető, hogy a kormány döntése miatt hogyan alakult a magyar belbiztonsági helyzet a nyugat-európaihoz képest.

A főtanácsadó érdekesnek nevezte, hogy az Európai Bizottság a migráció által közvetlenül nem érintett országok közé sorolta Magyarországot. Szerinte az évente a határon elfogott, feltartóztatott illegális bevándorlók vagy az embercsempészek száma miatt ez a megközelítés „önmagában is valótlan”.

Kiemelte, miközben Magyarország Európa külső határait védi, napi bírságot kell fizetnie, mert nem engedi át határán az illegálisan érkezőket. Bakondi György szerint a migrációs paktum a migrációt szolidaritási alapon „egy parancsuralmi rendszerhez próbálja közelíteni”, ez pedig ellentétes a magyar kormány elgondolásával és a magyar emberek mindennapi biztonság iránti igényeivel.

Bakondi György elmondta, vannak olyan politikai erők Magyarországon, amelyek hasonlóan gondolkodnak a kormány által nem támogatott nyugat-európai vagy európai uniós felfogáshoz. Hozzátette: több nyugat-európai nemzetállam is elkezdett védekezni az illegális migráció negatív hatása ellen, Németország például visszaállította a schengeni határ ellenőrzését, Görögország, Lengyelország és Bulgária pedig kerítést épített a határain.

A belbiztonsági főtanácsadó a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hangsúlyozta, a migrációs paktum nem a nemzetállami törekvésekről szól, hanem sokkal inkább a kvóták szerinti elosztásról. Kiemelte, a kormány szerint meg kell őrizni az elmúlt 10 év erőfeszítéseit, amelyek „migrációmentes, közbiztonsági stabil állapotot” eredményeztek.

Elmondta, az idei évre vonatkozó előrejelzések szerint gazdasági migránsok vagy a háborúk elől menekülők megjelenésére is számítania kell Magyarországnak. Ezért a határőrizet biztonságának fenntartása, a magyar szuverenitás védelme és a magyar érdekek érvényesítése ebben az évben is „elsőrangú feladat lesz” – emelte ki.