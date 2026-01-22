Ma ismét kiderült, hogy ha esik, ha fúj, ha fagy, a családoknak érdemi védelmet csak az Orbán-kormány tud garantálni - írta szerda esti Facebook-bejegyzésében a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Hozzátette, a Tisza Párt és a DK az elmúlt években el akarta törölni a rezsicsökkentést. Magyar Péter szerint "a rezsicsökkentés humbug". Bódis Krisztina tiszás képviselőjelölt pedig azt mondta a rezsicsökkentésről, hogy "van, amikor, ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog" - sorolta a miniszter.

"A januári fagyban gyorsan kiderült, hogy a baloldal által eltörölni akart rezsicsökkentés mégsem rossz. Olyannyira, hogy először a DK, majd rájuk csatlakozva a Tisza is a rezsicsökkentett gázár mértékének megemelését javasolta" - fogalmazott.

Kiemelte, ez a javaslat legfeljebb a fogyasztók leggazdagabb 20 százalékának jelentene segítséget. A fogyasztók négyötödének, ötből négy családnak a januári magasabb fogyasztás miatt úgy kellene többet fizetnie, hogy így sem lépnék át a kedvezményes árkorlátot. Nekik a Tisza-DK-javaslat semmit sem adna - írta Gulyás Gergely.

Rámutatott továbbá arra, hogy azokat nem segítenék egy fillérrel sem, akik valóban rászorulnak: a kisebb házban vagy lakásban élőket és a nyugdíjasokat.

"Kapkodás, kétségbeesés, önellentmondás, erre képes a baloldali ellenzék. Ha ők lennének kormányon, rezsicsökkentés sem lenne, nemhogy rezsistop" - hangsúlyozta.

A nemzeti kormány mindenkinek segít, a 15 éve nem látott hideg ellenére senkinek sem kell több rezsit fizetni - írta bejegyzésében Gulyás Gergely.