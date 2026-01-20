Rekordszámú jelentkezés a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválra

Rekordszámú, több mint négyszáz nevezés érkezett az Oscar-díjas Zsigmond Vilmos emlékét őrző, az operatőri munkát fókuszba helyező szegedi nemzetközi filmfesztiválra, melyet tizedik alkalommal rendeznek meg Szegeden – tájékoztatták a szervezők kedden.

A verseny ötlete 2016-ban, a szegedi születésű Zsigmond Vilmos halálának évében vetődött fel, az első fesztivált 2017-ben szervezték meg. A rendezvény évről évre ráirányítja a figyelmet a filmkészítés egyik legfontosabb társalkotójára, az operatőrre, munkája jelentőségére, s egyúttal lehetőséget teremt a fiatal filmesek bemutatkozására.

A közlemény szerint az előzsűri csaknem 250 rövidfilm, 55 nagyjátékfilm, 59 dokumentumfilm és 40 videóklip közül állítja össze az operatőrök munkásságát ünneplő filmmustra versenyprogramját.

A fesztiválra a legkülönbözőbb országokból, kultúrkörökből érkeztek pályaművek: a lista élén Magyarország szerepel több, mint száz nevezéssel, ám a legtöbb európai ország mellett egyaránt megtalálhatóak a nevezettek között észak-, közép- és dél-amerikai (Egyesült Államok, Mexikó, Kolumbia, Argentína, Peru), ausztráliai, közel- és távol-keleti (Kína, Japán, Dél-Korea, Tajvan, Irán, Izrael), illetve afrikai (Etiópia, Dél-Afrika) alkotók filmjei is.

A korábbi évekhez hasonlóan számos nagy fesztivált megjáró, akár Oscarra nevezett alkotás is versenybe száll majd a legjobb operatőri munkáért járó Zsigmond Vilmos-díjért.

A május 13. és 17. között tartandó fesztivál versenyprogramját várhatóan február elején hirdetik ki a szervezők. A nívós mezőny mellett a fesztiválon felvezető vetítések, kitekintő szekciók, mesterkurzusok és közönségtalálkozók várják majd a nézőket a szegedi Belvárosi Moziban – áll a közleményben.