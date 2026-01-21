Nincs változás a napelemek szaldó elszámolásában

Az Alkotmánybíróság elutasította a háztartási méretű kiserőművek (HMKE), napelemek szaldó elszámolásának kivezetése ellen benyújtott alkotmányjogi panaszokat – tudatta a testület közleményben kedden.

A döntés indokolása szerint a szaldó elszámolás fokozatos megszüntetése nem sérti a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát. A jogalkotó alkotmányosan elfogadható indokokkal – az ellátásbiztonsággal, a piaci anomáliák csökkentésével és a keresztfinanszírozás megszüntetésével – igazolta a módosítást. A napelemes rendszerekkel kapcsolatos beruházások átlagos megtérülési ideje állami támogatás nélkül is 7-8 évre tehető, a szaldó elszámolás kivezetése pedig minden HMKE esetében tíz év elteltével történik meg.

Az Alkotmánybíróság szerint a támadott módosítások nem igényeltek olyan felkészülést az indítványozók részéről, amelyekre az egyes rendelkezések hatályba lépése és tényleges alkalmazása közötti idő ne lett volna elegendő. Az elszámolás módjának megváltozása pedig nem hozható kapcsolatba az alaptörvényben szabályozott tulajdonhoz való joggal.

A testület ezúttal úgynevezett vezető döntési eljárás keretében határozott két alkotmányjogi panaszról, így megszűnik a többi azonos tárgyban benyújtott további indítvány alapján indult eljárás.

A határozat teljes szövege megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján – közölték.