Bezárja kapuit a Szőlő utcai javítóintézet

A Magyar Közlönyben jelent meg a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról című rendelet - vette észre a Mandiner . A Szőlő utcai intézetben olyan fiatalokat tartottak fogva, akik bizonyítottan súlyos erőszakos bűncselekmények elkövetői. Az intézet akkor került fókuszba, miután a rendőrség letartóztatta az intézmény korábbi igazgatóját, Juhász Péter Pált.

A bezárás után létrehoznak egy új, országos hatáskörű javítóintézetet, ami majd átveszi a további, megszűnő javítóintézetek feladatait is. A tervek szerint ezzel egységesebb és hatékonyabb lesz a működésük.

A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében ki is veszik a működő javítóintézetek listájából a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet, az intézkedés már kedden hatályba is lép.

A javítóintézeti nevelés elrendelése esetén lányokat ezentúl a Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon, fiúkat pedig az Aszódi Javítóintézet, a Debreceni Javítóintézet és a Nagykanizsai Javítóintézet fogad.

A letartóztatás javítóintézetben történő végrehajtása esetén a fiatalkorú lányokat a Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon, míg fiúkat a Debreceni Javítóintézet és a Nagykanizsai Javítóintézet fogad.