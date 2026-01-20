2026. január 20., kedd

Előd

EUR 385.97 Ft
USD 332.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Bezárja kapuit a Szőlő utcai javítóintézet

Átalakítja a kormány a javítóintézeti rendszert

MH
 2026. január 20. kedd. 6:13
Megosztás

A Magyar Közlönyben jelent meg a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról című rendelet - vette észre a Mandiner. A Szőlő utcai intézetben olyan fiatalokat tartottak fogva, akik bizonyítottan súlyos erőszakos bűncselekmények elkövetői. Az intézet akkor került fókuszba, miután a rendőrség letartóztatta az intézmény korábbi igazgatóját, Juhász Péter Pált.

Bezárja kapuit a Szőlő utcai javítóintézet
A Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények feltárása folyamatban van
Fotó: google.com/maps/képernyőfelvétel

A bezárás után létrehoznak egy új, országos hatáskörű javítóintézetet, ami majd átveszi a további, megszűnő javítóintézetek feladatait is. A tervek szerint ezzel egységesebb és hatékonyabb lesz a működésük.

A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében ki is veszik a működő javítóintézetek listájából a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet, az intézkedés már kedden hatályba is lép.

A javítóintézeti nevelés elrendelése esetén lányokat ezentúl a Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon, fiúkat pedig az Aszódi Javítóintézet, a Debreceni Javítóintézet és a Nagykanizsai Javítóintézet fogad.

A letartóztatás javítóintézetben történő végrehajtása esetén a fiatalkorú lányokat a Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon, míg fiúkat a Debreceni Javítóintézet és a Nagykanizsai Javítóintézet fogad.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink