Belföld
Bezárja kapuit a Szőlő utcai javítóintézet
Átalakítja a kormány a javítóintézeti rendszert
A bezárás után létrehoznak egy új, országos hatáskörű javítóintézetet, ami majd átveszi a további, megszűnő javítóintézetek feladatait is. A tervek szerint ezzel egységesebb és hatékonyabb lesz a működésük.
A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében ki is veszik a működő javítóintézetek listájából a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet, az intézkedés már kedden hatályba is lép.
A javítóintézeti nevelés elrendelése esetén lányokat ezentúl a Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon, fiúkat pedig az Aszódi Javítóintézet, a Debreceni Javítóintézet és a Nagykanizsai Javítóintézet fogad.
A letartóztatás javítóintézetben történő végrehajtása esetén a fiatalkorú lányokat a Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon, míg fiúkat a Debreceni Javítóintézet és a Nagykanizsai Javítóintézet fogad.