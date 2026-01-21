A pálosok sokat tettek a magyarság megmaradásáért

A magyar pálos rend sokat tett és sokat imádkozott a magyarság, a magyar kereszténység és a magyar állam megmaradásáért, és ezt teszi ma is – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Balatonszemesen, ahol pálos tematikus zarándokutakat adtak át.

Nacsa Lőrinc a pálos rend alapítója, Boldog Özséb születésének évfordulóján, a Páduai Szent Antal-plébániatemplomban tartott ünnepségen arról beszélt, hogy a balatonszemesi a hatodik és a hetedik elkészült pálos zarándokút. Van még mit tenni, hiszen „erejük teljében” hetven kolostorral is rendelkeztek a pálosok Magyarországon. A folytatás, azaz a következő ilyen zarándokút a Börzsönyben lesz – tette hozzá.

A pálosok egykor mindenhol otthon voltak Magyarországon: a Pilisben, a Budai-hegységben, a Mecsekben, a Dél-Balatonon, Somogyországban, a Balaton-felvidéken, sőt távolabb is, az egész Kárpát-medencében – sorolta.

„Ez a jelenlét ma is áthatja a magyar társadalmat, ez nem vész el, ezért is fontos, hogy ezekkel a zarándokutakkal is megmutassuk mindenkinek a pálos örökséget, és mindenki megélhesse azt a pálos lelkületet, amely nemcsak örökség, hanem a magyar közösség jövője is – fogalmazott.

Fontosnak nevezte azt is, hogy az utakon járók ”minél közelebb kerüljenek a Jóistenhez, a természetben tudjanak találkozni a természetfelettivel, és hogy jobb magyarok és jobb keresztények legyenek. Ez egy Boldog Özséb-i küldetés – jegyezte meg.

Az államtitkár kitért arra is, Witzmann Mihállyal, a térség fideszes országgyűlési képviselőjével azon fognak dolgozni, hogy kilátó is épüljön az egyik balatonszemesi zarándokút gyönyörű panorámát nyújtó magaslatán.

Nacsa Lőrinc megköszönte a magyar pálos rendnek, hogy az évek óta tartó partnerségben olyan újabb vallásturisztikai beruházás valósulhatott meg, amely méltó emléket állít a pálosoknak, a pálos útnak.

Puskás Antal a pálos rend képviseletében elmondta, hogy a balatonszemesi tematikus utak összefogással és ötmillió forintos állami támogatásból valósulhattak meg.

Iváncsics Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester azt mondta: Balatonszemes vallási, történelmi és kulturális emléket is őriz, és a településnek kötelessége átadni ezeket a következő nemzedékeknek.

Az ünnepségen elhangzott, a balatonszemesi utaknak fontos szerepük lesz abban, hogy a Balaton-régió egész éves turisztikai célponttá váljon. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park jóvoltából egyedi tematikát is kaptak a szemesi utak, a természet-, illetve a természetvédelem bemutatásával.

Az új zarándokutak közül a Lélek útja – amely az átadási ünnepségnek helyet adó templomból indul – csaknem 15 kilométer hosszú, míg az erdő széli parkolóból induló Lángok útja pár kilométeres, gyerekekhez szóló tartalommal.

A már korábban átadott öt pálos zarándokút (a Pilisben, Budapest környékén, a Mecsekben és Pécsett) 48 állomásának QR-kódjait eddig 45 ezren töltötték le, de ennél minden bizonnyal többen sétáltak, túráztak, zarándokoltak ezeken az utakon – hangzott el az ünnepségen.