Vróbel László lett Alsóvadász polgármestere

A független jelöltként induló Vróbel Lászlót választották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Alsóvadász polgármesterének a vasárnap tartott időközi választáson - közölte honlapján a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

A tájékoztatás szerint Vróbel László - akire 333-an szavaztak - mindössze 19 szavazattal előzte meg a szintén függetlenként induló Szemán Jánost, aki 314 voksot gyűjtött be. A polgármesteri pozícióért egy harmadik független jelölt, Kótai Renátó is versenybe szállt, ő 30 szavazatot szerzett.

A honlapon közzétett adatok alapján a névjegyzékben szereplő 1071 választópolgárból 686-an adták le a voksukat valamelyik jelöltre, közülük 9-en szavaztak érvénytelenül.