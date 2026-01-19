Belföld
Vróbel László lett Alsóvadász polgármestere
Vróbel László lett Alsóvadász polgármestere
Fotó: MH archív/Hegedüs Róbert
A tájékoztatás szerint Vróbel László - akire 333-an szavaztak - mindössze 19 szavazattal előzte meg a szintén függetlenként induló Szemán Jánost, aki 314 voksot gyűjtött be. A polgármesteri pozícióért egy harmadik független jelölt, Kótai Renátó is versenybe szállt, ő 30 szavazatot szerzett.
A honlapon közzétett adatok alapján a névjegyzékben szereplő 1071 választópolgárból 686-an adták le a voksukat valamelyik jelöltre, közülük 9-en szavaztak érvénytelenül.