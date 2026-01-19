Új sürgősségi osztály a szegedi gyermekklinikán

Hétfő reggel óta új sürgősségi betegellátó osztályon (SBO) fogadják a pácienseket a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Gyermekgyógyászati Klinikáján – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága.

A közlemény szerint a gyermekellátás kiemelt területei közé tartozik a sürgősségi és traumatológiai ellátás, valamint a sebészet. Ezért a gyermekklinikai fejlesztések meghatározó lépéseként a gyermeksebészeti műtőblokk december közepe óta zavartalanul működik. A jelenlegi fejlesztés részeként a gyermeksebészeti és –traumatológiai ellátás korszerű infrastruktúrát kapott. Az új műtőkben a teljes gyermeksebészeti és –traumatológiai műtéti spektrum elérhető. A beruházás 1,3 milliárd forint kormányzati támogatásból valósult meg, amely lehetővé tette a gyermeksebészeti műtőblokk és a gyermek SBO megújulását.

Az osztály a gyermeksürgősségi, –traumatológiai és –sebészeti esetek ellátását biztosítja egykapus rendszerben, amelynek köszönhetően a súlyosabb, sürgősségi ellátást igénylő esetek ellenőrzött, egységes betegfelvételen keresztül juthatnak el a megfelelő osztályra és további szakellátásra. Ez egyszerűbb betegutakat és célzott vizsgálatokat tesz lehetővé.

Az új sürgősségi osztályt a klinika alagsori szintjén, az udvar felőli oldalon, külön beteg- és mentőbejárattal alakították ki, mintegy 580 négyzetméteren. Az egységben elkülönített betegfelvétel és váró, sokktalanító helyiség, vizsgálók, fektető, elkülönítő és kiszolgáló helyiségek találhatók. A beteg- és mentőforgalom szétválasztott útvonalakon haladhat.

A felújításoknak köszönhetően az ügyelet, a sürgősségi betegellátó osztály és a traumatológiai, sebészeti műtők teljesen megújulva, nagyobb hatékonysággal szolgálják a régió gyermekellátását – írták.

Az SZTE-n már 2016 óta dolgoznak a gyermekklinika fejlesztésén, azok az épület 40-50 százalékát érintik. A fejlesztések nemcsak felújításokat és eszközbeszerzéseket jelentenek, hanem teljes szemléletváltást is a gyermekgyógyászatban.

Az elmúlt évtizedben teljesen átalakultak a gyermekellátás orvos-szakmai irányelvei. A korábbi hosszú kórházi tartózkodás helyett ma a cél a gyors diagnózis és a rövid bennfekvési idő. Nagy hangsúlyt fektetnek a család- és betegbarát szemléletre: ennek megfelelően arra törekednek, hogy minél inkább biztosítsák a szülők jelenlétét gyermekük kórházi tartózkodási ideje alatt. A beruházások célja, hogy a klinika olyan technológiai fejlesztésekkel gyarapodjon, amelyek nagyban hozzájárulnak a már meglévő orvos-szakmai tudás legmodernebb alkalmazásához – áll a közleményben.

A beruházás kivitelezési munkáit a hódmezővásárhelyi székhelyű Bodrogi Bau Kft. és a szegedi Ferroép Zrt. végezte – áll a közleményben.