Messzemenőkig túlteljesített a kormány

A kormány azt a vállalását, hogy a nyugdíjak értékállóságát megőrzi, sikerült messzemenőkig túlteljesíteni – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Gulyás Gergely azt mondta, hogy Soros György számtalan szervezetéből az egyik, a Human Rights Watch írt egy rosszindulatú jelentést a magyar nyugdíjasok helyzetéről.

A miniszter ezért egy válaszlevelet küldött a szervezetnek, amelynek lényegi állítása, hogy a kormány azt a vállalását, amit még 2010-et megelőzően tett, miszerint a nyugdíjak értékállóságát megőrzi, sikerült messzemenőkig túlteljesíteni.

Ismertetése szerint Magyarországon 2010-ben 97 ezer forint volt az átlagnyugdíj, míg 2026 januárjában – figyelembe véve a 13. havi nyugdíjat, illetve most már a 14. havi nyugdíj első részletét is – egy hónapra lebontva 286 ezer forint fölött van.

Ez azt jelenti, hogy ha figyelembe vesszük az inflációt is, akkor a nyugdíjak vásárlóértéke 48 százalékkal nőtt a kormányzásuk alatt – mutatott rá.

Hozzátette, idén bevezették a 14. havi nyugdíjat, amelynek az első részét fogják kifizetni; 3,6 százalékkal megemelték január elsején a nyugdíjakat, és a 13. havi nyugdíjat is továbbra is ki fogják fizetni.

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy a helyettesítési ráta – vagyis, hogy a nyugdíjba vonuló hány százalékát kapja meg a korábbi bérének – Magyarországon a férfiak esetén 78 százalék, míg ez az Európai Unióban csak 68 százalék, az OECD-országokban pedig 63 százalék. Nők esetén ez a mutató itthon 72,8 százalék, az uniós átlag 68 százalék, az OECD-átlag pedig 62,4 százalék.

„Ez természetesen még mindig nem elegendő, még mindig van hova előrelépni, ezért is fontos a nyugdíjak emelése, a 14. havi nyugdíj bevezetése, de mégiscsak a helyzet az, hogy korábban a baloldali kormányok alatt a nyugdíjak reálértéke 10 százalékkal csökkent, az általunk visszaadott 13. havi nyugdíjat ők elvették, és pont az időseket tették a világgazdasági válság időszakában a legkiszolgáltatottabbakká” – fogalmazott a politikus.