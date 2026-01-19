Magyar–osztrák összefogás az illegális migráció ellen

Ausztria és Magyarország közösen védi a schengeni külső határt és közösen dolgozik az illegális migráció ellen - erről Pintér Sándor belügyminiszter beszélt hétfőn Budapesten, miután megbeszélést folytatott Gerhard Karner osztrák belügyminiszterrel.

Pintér Sándor magyar (j) és Gerhard Karner osztrák belügyminiszter a megbeszélésük utáni közös sajtótájékoztatójukon a Belügyminisztériumban 2026. január 19-én

Pintér Sándor a sajtótájékoztatón kiemelte: a két ország közötti jó együttműködésen belül a rendőri együttműködés kiemelkedő.

Hozzátette: a megbeszélésen szóba került Bulgária és Románia csatlakozása a schengeni övezethez. Mint mondta, ez azért valósulhatott meg, mert a magyar, bolgár, román és osztrák rendőrök közösen védik a határt. A közös határellenőrzés biztosítja, hogy az illegális migráció ezen a területen nem indul meg – hangsúlyozta.

A belügyminiszter szólt arról is, hogy Ausztria változtatott a magyar-osztrák határ ellenőrzésének gyakorlatán, amelynek célja az illegális migránsok kiszűrése. A változtatás gyorsítja a magyar ingázók határátlépését és biztosítja Ausztriának, hogy a későbbiekben az illegális migráció ezen a területen ne induljon meg – fűzte hozzá.

Pintér Sándor beszámolt arról is, hogy fenntartják a Németországba induló vonatokon bevezetett rendőri ellenőrzés rendszerét, amelyben így osztrák, német és magyar rendőrök is részt vesznek. A belügyminiszter szólt arról is, hogy módosították a határforgalmi megállapodást.

Gerhard Karner a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a két országnak nagyon sok közös célja és intézkedése van. Mindkettőnk országának a legfontosabb, hogy az országaink biztonságát tudjuk szavatolni – emelte ki.

Hozzátette: Ausztria Magyarországgal közösen harcol az illegális migráció ellen, szeretnék azt a legalacsonyabb szintre visszaszorítani. Támogatják, hogy az illegális bevándorlókat az Európai Unió területén kívülre szorítsák vissza, és az ott kialakított központokban tudják ellenőrizni, feldolgozni a kérelmeiket.

A határ ellenőrzésében bevezetett változásról szólva elmondta, annak lényege, hogy Ausztria és a szomszédos országok közötti határokon nem közvetlenül a határ mentén végzik az ellenőrzéseket, hanem egy védőövezetet alakítottak ki, és ott hajtják végre az ellenőrzéseket. Ez könnyebbséget jelent az ingázóknak, viszont az embercsempészek életét megnehezíti – emelte ki.

Az osztrák belügyminiszter szólt a két ország rendőrségei közötti intenzív együttműködésről és emlékeztetett, osztrák és magyar rendőrök együtt dolgoznak a szerb-magyar, az észak-macedón-szerb és bolgár-török határon, és támogatják a határ biztonságosabbá tételét.

A két ország közötti együttműködés sikeréről szólva elmondta, az osztrák-magyar határon három évvel ezelőtt 1730 illegális hatátlépést jegyeztek fel, és majdnem ugyanennyi menedékjogi kérelmet nyújtottak be a határon, most csak négy ilyen illegális határátlépést regisztráltak, és senki nem nyújtott be menedékjogi kérelmet.

A Belügyminisztérium (BM) a találkozóról készített összefoglalóban arról írt, Magyarország Ausztriára kiemelt politikai és gazdasági partnerként, valamint szövetségesként tekint, és a két ország együttműködése alapvető olyan kulcskérdésekben, mint a migráció megfékezése és a Nyugat-Balkán EU-csatlakozásának támogatása. A mostani találkozó célja a kétoldalú rendészeti kapcsolatok további mélyítése és a közös biztonsági kihívásokra adott válaszok összehangolása volt.

A találkozón aláírták a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló 2014-es megállapodás módosítását, amelynek célja a régiók közötti mobilitás javítása az újonnan kiépült útkapcsolatok bevonásával.

Ennek elemeként új nemzetközi/regionális határátkelők létesülnek Szentgotthárd-Rábakeresztúr (M80-S7) és Kőszeg-Rőtfalva között. Többek között Sopronkövesd-Füles, Zsira-Füles, Vaskeresztes-Csejke és Szentpéterfa-Pinkakertes hivatalos határátkelőhellyé válik, a kerékpáros közlekedésben pedig a lista kiegészül a Sarród-Pomogy kerékpárúttal.

A BM tájékoztatása szerint Magyarország 2026-ban átvette a Salzburg Fórum elnökségét, a soron következő miniszteri konferenciát március 9-10-én rendezik meg Egerszalókon, ahol kiemelt téma lesz a rendészeti képzés jövője és az Europol szerepének erősítése.