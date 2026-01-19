Magyarország nem vet ki uniós hadisarcot, inkább a magyar családokat, fiatalokat, nyugdíjasokat támogatja – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter hétfőn az M1 aktuális csatorna műsorában.

Az unió Ukrajnát a háborúban 800 milliárd dollárral kívánja támogatni, ez minden egyes magyar családnak 1,3 millió forintjába kerülne. Miközben a 30 év alatti édesanyák szja-mentessége 1,5 millió forintot jelent a családoknak, a 40 év alatti 2 gyermekes édesanyáknál ez 2,2 millió forintot jelent, 3 gyerekeseknél pedig 3,7 milliót. Ukrajna támogatása a magyarok 40 évnyi nyugdíjkiadásának vagy 60 évnyi családtámogatásának megfelelő összeg. Az EU a kohéziós források, agrártámogatások terhére finanszírozza Ukrajnát – figyelmeztetett a miniszter.

Elmondta, az uniós országjelentés szerint felül kellene vizsgálni az otthonteremtési programot, a rezsicsökkentést, a családtámogatást, az szja-mentességet. A magyar kormány minden második kisgyermekes családot saját otthonhoz juttatta, az EU ezt is ki akarja vezetni. Csak a rezsicsökkentés megszüntetése félmilliós terhet jelentene a magyar családoknak. A „birodalmi központ” háborúba akarja sodorni Európát, de a magyar kormány nemet mond a háborúra, inkább a családokat támogatja, idén 4802 milliárd forinttal, ami ötszöröse a 2010-es támogatásnak – tette hozzá.

Arra a felvetésre, miért csinálja ezt Brüsszel, a miniszter úgy válaszolt: a meg nem választott európai vezetők így akarják kiteljesíteni, átmenteni hatalmukat, továbbá a migrációval gyorsított lakosságcserét akarnak végrehajtani, és a woke ideológiával, családellenességgel végső soron „az egész európai létezés jogát” akarják megszüntetni. Ezzel szemben a magyar kormány békét akar, a magyar családok mellett áll – hangsúlyozta Hankó Balázs.

A miniszter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kijelentette: „harcolnunk, küzdenünk kell a magyar nemzetért”, és egy olyan normális Európáért, amely a családokat és a keresztény értékeket akarja megőrizni. Ezzel szemben a „birodalmi központ” a magyar családtámogatási rendszert akarja megszüntetni, hogy finanszírozhassa az ukrán háborút.

Ukrajna már 193 milliárd eurónyi támogatást kapott, ami háromszor annyi, mint amennyit Magyarország kapott a csatlakozás óta. „És semmi sem elég!” – fűzte hozzá.