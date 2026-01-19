Karácsony Gergely már a teljes önkormányzati rendszerre kiterjesztette a valóság ellen folytatott küzdelmét

Karácsony Gergely főpolgármester a budapesti költségvetés számaival való sikertelen harca után most már az ország teljes önkormányzati rendszerére kiterjesztette a valóság ellen folytatott küzdelmét - írta a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

A főpolgármester állításai itt sem megalapozottabbak, mint a főváros kapcsán. Azt állítja, hogy az önkormányzati szektor GDP-arányos finanszírozása csökkent. Ez az állítás azért sem valós, mert az önkormányzatok bevételének fele nem a költségvetésből, hanem iparűzési adóbevételből származik. Az iparűzési adó összege a 2019-es 788 milliárdról 1400 milliárdra nőtt országosan - közölte.

"Természetesen mindenhol jó lenne, ha több forrás állna rendelkezésre. A kormány azon dolgozik, hogy ez így legyen. Nem is eredménytelenül, hiszen az iparűzési adóbevétel növekedése a kormányzati gazdaságpolitika eredménye" - írta Gulyás Gergely.

"Elhallgatni azt a tényt, hogy az önkormányzati költségvetés legfontosabb forrását jelentő iparűzési adóbevétel 6 év alatt több mint 600 milliárd forinttal nőtt, nem más, mint a tényeket mellőző öncélú politikai propaganda. Azt javasoljuk Karácsony Gergelynek, hogy koncentráljon Budapestre. Az előző hat év városvezetése hagyott bőven megoldandó feladatot" - fogalmazott.