Erős választásra készül a Fidesz

A Budapesti Kongresszusi Központban tartja az Országos Önkormányzati Fórumát, a vezető kormánypárt. Az eseményen mások mellett Orbán Viktor kormányfő, Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz elnöke és Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is ott volt.

A helyzet úgy áll, hogy ezt a referendumot nektek kell megnyernetek. Ti vagytok a hivatásosok. Vannak önkéntesek. Ha a trombita hangja bizonytalan, akkor az utóbbiak nem mozdulnak, a harsonát pedig nektek kell fújni. A 2026-os választás azon dől majd el, hogy a Fidesz-KDNP-hez tartozó önkormányzati vezetők, képviselők, a közösségünk hivatásos szakemberei, vezetői hajlandók-e beleállni ebbe a küzdelembe. Ha ez megtörténik - nyerünk, ha nem, akkor bukunk. Ha személyesen kitenném a lelkemet, akkor se lenne győzelem. Megvannak a szavazóink, mi vagyunk többen. A mi munkánkat folytatni akarók vannak többen, a kérdés csak az, hogy elvisszük-e őket az urnákhoz - jelentette ki hétfőn a Budapesti Kongresszusi Központban Orbán Viktor.

A kormányfő aláhúzta, nincs értelme az önkormányzatok finomhangolásának, hiszen amire szükség van, az egy számvetés. Eltelt 16 év, nagy munkát végeztünk - húzta alá a kormányfő. Utalt rá, ezért is kérte meg Navracsics miniszter urat, hogy kezdje meg azokat a tárgyalásokat és beszélgetéseket, amelyek előkészíthetik azokat a változásokat, amelyeket a '26-os választás után meg fognak csinálni.

Nem kell mindent kidobni, sok minden jó dolog akad, de mindannyian érezzük, amikor a pénz kerül a szóba, az ember nehezen tudja követni, hogy mi kötelező, mi önként vállalt feladat. Ezeket át kell gondolnunk, viszont először meg kell nyernünk a választást - fogalmazott. Utalt arra is, nem lenne kétharmaduk, ha nem lenne erős a párt a fővárosban, de az érem másik oldala, hogy nem is lenne győzelmük, ha a vidék nem lenne a Fidesz térfelén.

A kihívóinkat nézem. Honnan van egy huszonhat tagú formációnak bátorsága ahhoz, hogy vállalkozzon az ország kormányzására, miután néhány körutat tett. Helyi tudás nélkül hazánkat nem lehet kormányozni - mondta. Határozottan kijelentette, nem szabad lebecsülni, hogy hazánkban akad egy revansista elit. Különösképpen Budapesten, de vidéken is, akik egykor kiszorultak a hatalomból s most vissza akarnak térni. mindezt személyes ügynek is tekintik, vendettával fenyegetnek. Bosszút akarnak állni, nem csak rajtunk, azaz a kormányzati szereplőkön, hanem mindenkin, aki a nemzeti közösséghez tartozik - utalt rá Orbán Viktor.

A 60 felettiek olyformán nőttek föl, hogy hogy az országnak van egy-egy nyugati és keleti fele, nem csak földrajzi, hanem életszínvonalbeli megközelítésben is. Ezt a tényt mi az elmúlt tizenhat esztendőben megváltoztattuk. Közel járunk ahhoz, hogy a kiegyenlítődés megtörténjen. Azok a beruházások, amelyek az ország keleti felét felemelik, megtörténtek. Ez a mi nagy történelmi tetteink közé tartozik, a Fidesz-KDNP megszüntette Magyarország igazságtalan kettévágását kelet és nyugat között - nyomatékosított a miniszterelnök.

Orbán Viktor a szolidaritási hozzájárulásról kifejtette: egyrészt ne urbanizálják úgy Magyarországot, hogy közben tönkreteszik a vidéket, másrészt legyenek tekintettel azokra a kisebb méretű településekre is, amelyeknek nincs akkora saját gazdasági teljesítménye, mint a nagyobbaknak. Mind a két területen érvényesítették a szolidaritást, de máshogy is, például a bankadót és a multiadót is szolidaritási adónak tartja. A kormányfő az ellenfeleikről megjegyezte, ha jönne egy nemzetközi energiacég vezetője, akkor a rezsicsökkentésnek annyi lenne, ha pedig egy bankár jönne, akkor a bankadónak is vége.