Belföld

Egyre többen várják Orbán Viktor választási győzelmét

Ez derült ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából

MH/MTI
 2026. január 19. hétfő. 8:48
A közlemény alapján egyre több jel utal arra, hogy már a Tisza Párt környékén sem hisznek Magyar Péter választási győzelmében: amellett, hogy már az ellenzékhez köthető kutatóintézetek is egyre óvatosabban nyilatkoznak a kérdésben, a Tisza holdudvarában is megkezdődött a nyilvánosság felkészítése az ellenzéki vészforgatókönyvre azzal, hogy már jó előre választási csalással vádolják meg a kormánypártokat.

Egyre többen várják Orbán Viktor választási győzelmét
Nézőpont Intézet: Egyre többen várják Orbán Viktor választási győzelmét
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A Nézőpont Intézet múlt heti közvélemény-kutatásának eredményei szerint is megalapozott ez az ellenzéki elbizonytalanodás. Tavaly novemberhez képest ugyanis 50 százalékról 53 százalékra nőtt a teljes népességben azok aránya, akik szerint ismét Orbán Viktor nyeri a következő országgyűlési választást, miközben egy százalékponttal kevesebben gondolják ugyanezt Magyar Péterről.

Mindezzel párhuzamosan csökkenni látszik a kérdésben bizonytalanok aránya is - tették hozzá.

Minthogy a pártok támogatottságában az utóbbi időben érdemi elmozdulás nem történt, a Nézőpont Intézet múlt héten publikált január eleji adatai szerint a Fidesz stabilizálta előnyét a Tisza Párttal szemben, így nem meglepő, hogy a választáshoz közeledve egyre többen számítanak Orbán Viktor győzelmére - áll a közleményben.

