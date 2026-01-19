Belföld
Egyre többen várják Orbán Viktor választási győzelmét
Ez derült ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából
A Nézőpont Intézet múlt heti közvélemény-kutatásának eredményei szerint is megalapozott ez az ellenzéki elbizonytalanodás. Tavaly novemberhez képest ugyanis 50 százalékról 53 százalékra nőtt a teljes népességben azok aránya, akik szerint ismét Orbán Viktor nyeri a következő országgyűlési választást, miközben egy százalékponttal kevesebben gondolják ugyanezt Magyar Péterről.
Mindezzel párhuzamosan csökkenni látszik a kérdésben bizonytalanok aránya is - tették hozzá.
Minthogy a pártok támogatottságában az utóbbi időben érdemi elmozdulás nem történt, a Nézőpont Intézet múlt héten publikált január eleji adatai szerint a Fidesz stabilizálta előnyét a Tisza Párttal szemben, így nem meglepő, hogy a választáshoz közeledve egyre többen számítanak Orbán Viktor győzelmére - áll a közleményben.