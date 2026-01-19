A kormány garantálja a zsidó közösségek biztonságát

Bóka János bejegyzésében úgy fogalmazott: a magyar kormány segíti, hogy a sokszínű és gyarapodó zsidó közösségek tagjai „megélhessék identitásukat Magyarországon, közös hazánkban, amelynek földjéhez ezer szál köt mindannyiunkat – és ahol ezer szál köt bennünket is össze a magyar nemzet egyetlen nagy szövetében”.

„Sokat tettünk, de többet akarunk tenni, mert többet kell tennünk” – jelentette ki a miniszter, hozzáfűzve: az Európa-szerte erősödő antiszemitizmus nemcsak a zsidó közösségeket fenyegeti, hanem az európai civilizáció alapjait is veszélyezteti. „Ez nem csak és nem is elsősorban a zsidó közösségek ügye” – húzta alá.

Bóka János hangsúlyozta, Magyarország kormányának feladata és felelőssége van, ezért keresik a további cselekvés és a még szélesebb együttműködés útjait.

A miniszter jelezte: az antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős miniszterelnöki megbízottként nyilvános konzultációra bocsátja cselekvési tervét. „A cselekvési terv a zsidó élet előmozdítását és a személyes, közösségi kapcsolatok erősítését, az áldozatok támogatását, a gyűlöletcselekmények megelőzését, innovatív oktatási programok megvalósítását, a zsidó közösségek és intézményeik biztonságának további megerősítését, a sport közösségformáló erejének felhasználását célozza, és hatékonyabb fellépésre ösztönzi az Európai Uniót” – magyarázta. Hozzátette: célja, hogy a cselekvési terv fő beavatkozási területein rövidtávú kísérleti projekteket valósítsanak meg, amelyek hosszabb távú átfogó programok és intézkedések alapjául szolgálhatnak.

Közölte: a cselekvési tervről – amely a bejegyzéshez fűzött hozzászólások között olvasható – a magyarországi zsidó egyházakkal, számos szakmai és civil szervezettel, valamint nemzetközi ernyőszervezettel már zajlanak az egyeztetések.

Fontosnak nevezte azt is, hogy a cselekvési tervhez mindenki hozzátehesse ötleteit és elképzeléseit, akit a jobbító szándék vezérel. Az észrevételeket és javaslatokat 2026. január 25-ig várják a [email protected] címre – írta.