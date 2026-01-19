A kormány az önkormányzatok mellett áll, a mára kialakult erős, anyagilag stabil önkormányzati rendszert meg kell tartani az áprilisi országgyűlési választáson – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter hétfőn Budapesten, a Fidesz által szervezett országos önkormányzati fórumon.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédet mond Az önkormányzatok a mi erőnk című, a Fidesz által szervezett országos önkormányzati fórumon a Budapest Kongresszusi Központban

Navracsics Tibor Az önkormányzatok a mi erőnk című rendezvényt megnyitó beszédében rámutatott: szemben azokkal, akik korábban pénzt vontak el az önkormányzatoktól, a kormány elindította a megyei jogú városok modernizációs programját, valamint a Magyar Falu Programot a községeknek, a Versenyképes Járások Programot a kistérségeknek, valamint az Aktív Magyarország Programot. „Mi ezt tudjuk, minden kritika ellenére” – mondta a miniszter a Budapesti Kongresszusi Központban tartott fórumon.

A politikus úgy fogalmazott: ma az önkormányzati rendszer erős, anyagilag stabil, politikailag a polgárok bizalmát élvező rendszer. „Ezt kell megtartanunk, ezért fontos számunkra április 12.” – utalt az országgyűlési választás időpontjára Navracsics Tibor.