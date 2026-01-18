Orbán Viktor meghívót kapott a Gázai béketanácsba Donald Trumptól

Orbán Viktor magyar miniszterelnök meghívót kapott a Gázai béketanácsba Donald Trump amerikai elnöktől - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

A miniszter a műsorban elmondta, hogy a magyar kormány nemet mond Ukrajna uniós csatlakozására.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés világosan, félreérthetetlenül, félremagyarázhatatlanul úgy szól, hogy a tagállamoknak egyhangúlag kell dönteniük, felvesznek-e új országot a tagállamok sorába - tette hozzá

„Mi, akik 16. éve kormányzunk Magyarországon, mindig mertünk nemet mondani Brüsszelnek, és Ukrajna tagságának kérdésében is nemet fogunk mondani” - közölte.

Szijjártó Péter azt mondta, ez is tétje a parlamenti választásnak, mert nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt igent mondana Brüsszelnek mindenre, akkor pedig azzal kellene számolni, hogy Ukrajna „behozza” a háborút az Európai Unióba, „elborítaná a háború lángja az egész kontinenst”.

A kétsebességes csatlakozást nonszensz trükknek nevezte, mondván, Brüsszel meg akarja vezetni az ukránokat, hiszen pontosan tudja, hogy mindaddig, amíg szuverén nemzeti kormány van Magyarországon, Ukrajna nem lehet tagja az EU-nak.

Szijjártó Péter hozzátette, ezért avatkoznak be minden lehetséges eszközzel a magyarországi parlamenti választásba, szavai szerint ezért tesznek meg mindent annak érdekében, hogy „minket eltakarítsanak a pályáról, és brüsszeli bábkormányt ültessenek a helyünkbe”.

Bírálta, hogy bár az Európai Unióban világosan lefektetett szabályok vannak, az Európai Bizottság és annak elnöke, Ursula von der Leyen „kénye-kedve szerint értelmezi” ezeket a szabályokat.

Ez is nagy kockázata az Európai Unió jövőbeni működésének, és joggal felvethető, működhet-e olyan szervezet, amelynek vezetése önmaga veszi semmibe a szervezet működéséről, életéről érvényben lévő szabályokat - tette hozzá.

A külgazdasági és külügyminiszter a napokban az európai uniós országok nagyköveteivel találkozott. A műsorban közölte, mivel meglátása szerint Brüsszel mindent megtesz, hogy befolyásolja a magyarországi parlamenti választásokat, nagy az esélye, hogy a liberális, háborúpárti, Ukrajna-párti országok nagykövetei is ezt tennék.

Hangsúlyozta: világossá tette a nagyköveteknek, hogy senkitől nem fogják eltűrni, ha kétségbe vonja a választás demokratikus mivoltát, a feszültségkeltést, ha valaki hitelteleníteni próbálja a választást, mert nem „a brüsszeli párt” nyeri meg.

Szijjártó Péter elmondta, közölte a nagykövetekkel, hogy aki így tesz, nagyon nehéz munkakörülményekre számíthat a jövőben, kérdésre pedig kifejtette, ez azt jelenti, hogy a magyar államigazgatásban az osztályvezetőnél feljebb nem fognak jutni, amikor beszélni akarnak valakivel, ezt ő garantálja.

Szó volt arról is, hogy a Mol tárgyalást folytat a NIS szerb olajvállalat megvásárlásáról, Szijjártó Péter ez ügyben csütörtökön Belgrádban járt.

Mint ismertette, a Mol mint a régió egyik legnagyobb energiavállalata tárgyal a szerb olajvállalat többségi orosz tulajdonosával az orosz részesedés eladásáról, és tárgyal a kisebbségi tulajdonos szerb kormánnyal a jövőbeni együttműködésről.

Küszöbön áll a megállapodás - mondta, hozzátéve, óriási előrelépés lenne a régió energiabiztonsága és az árak szempontjából is, ha integráltan működhetnének Szlovákia, Magyarország és Szerbia kőolaj-finomítói.

A Mol tárgyal, a magyar kormány pedig teljes körű diplomáciai támogatást biztosít - mondta a miniszter, aki álhírnek nevezte, hogy a Mol bezárná a pancsovai finomítót.

Kitértek arra is, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök meghívót kapott a Gázai béketanácsba Donald Trump amerikai elnöktől.

Szijjártó Péter elmondta, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, és természetesen részt vesznek a béketanács munkájában, a kormányfő utasította, hogy jelezze ezt az amerikai adminisztrációnak.

Hangsúlyozta, nagyra becsülik Donald Trump „békepárti tevékenységét” világszerte, a gázai békefolyamatban is ő jelenti a reményt, Magyarország pedig érdekelt abban, hogy a Közel-Keleten béke legyen, mert a térség biztonsági helyzete nagy befolyással van a közép-európai biztonsági helyzetre.